"Frustriert": Das Stillen bringt Liz Kaeber an ihre Grenzen

Liz Kaebers (32) Sohn Loki ist schon fast sechs Wochen alt und die Influencerin scheint in ihrer Rolle als Mama voll und ganz aufzugehen. Aber auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Mamasein mit sich bringt, teil sie ehrlich mit ihrer Community. In ihrer aktuellen Instagram-Story spricht sie über ihre Probleme mit dem Stillen. "Ich bin total frustriert. Ich habe bereits den zweiten Milchstau und stand eben eine Stunde unter der Dusche, um meine Brüste auszustreichen. Und schlimmer noch ist es, mein schlafendes Baby aufwecken zu müssen, um es anzulegen, weil meine Brüste sonst platzen", gibt sie einen unverblümten Einblick.

Aktuell habe die einstige Bachelor-Kandidatin oft zu kämpfen. "Mit gehts leider mit der Situation gar nicht gut, ich habe extreme Kopfschmerzen und fühle mich so wahnsinnig unwohl in meinem Körper", erzählt die 32-Jährige und fügt hinzu: "Diese riesigen Brüste fühlen sich an wie zwei Fremdkörper." Die Content Creatorin befinde sich in einem Zwiespalt: "Einerseits möchte ich stillen, weil ich so dankbar dafür bin, es überhaupt zu können, aber andererseits bringt es mich so stark an meine Grenzen."

Während das Stillen ihr im Moment große Probleme bereitet, überraschte sie hingegen ihr After-Baby-Body positiv. Nicht mal zwei Wochen nach Geburt gab Liz ein Bauch-Update auf Instagram. "Ich muss sagen, ich bin so fasziniert, was der weibliche Körper so schafft. Ich hätte nicht damit gerechnet", zeigte sie stolz die wenigen Spuren, die die Schwangerschaft noch hinterlassen hatte, und plauderte weiter: "Ich hatte nun ja wirklich eine Riesenmurmel und damit gar nicht gerechnet."

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige