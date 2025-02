Zwölf Tage nach der Geburt: Liz Kaeber gibt Bauch-Update

Vor knapp zwei Wochen wurde Liz Kaeber (32) zum ersten Mal Mama. Auf ihrem Social-Media-Kanal ist es seitdem ganz schön ruhig geworden – die Influencerin widmet sich voll und ganz ihrem kleinen Sohn. Nun meldete sie sich aber doch mal wieder zu Wort und gab ein kleines Update zu ihrem After-Baby-Body. In ihrer Instagram-Story posierte sie in einem hautengen weißen Oberteil und zeigte, was vom Schwangerschaftsbauch noch übrig ist. "Ich muss sagen, ich bin so fasziniert, was der weibliche Körper so schafft. Ich hätte nicht damit gerechnet", erzählte Liz. Zwar sei alles noch sehr weich, der Bauch aber schon enorm zurückgegangen: "Ich hatte nun ja wirklich eine Riesenmurmel und damit gar nicht gerechnet."

Die Neu-Mama betonte auch, dass es ihr egal gewesen wäre, wenn sich ihr Körper nicht so schnell zurückgebildet hätte: "Mir ist mein Körper nicht wichtig, beziehungsweise lege ich nicht sehr viel Wert darauf. [...] Habe mir zuvor nie Gedanken darum gemacht." Dennoch sei die Beauty absolut fasziniert davon, wie schnell sich alles wieder verändert hat. "Der weibliche Körper ist wirklich Wahnsinn", schwärmte die 32-Jährige.

Im August vergangenen Jahres teilten die einstige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Nick Maerker die niedlichen Babynews mit ihrer Community. Das Ehepaar sehnte sich schon lange nach Nachwuchs – da Liz aber unter Endometriose leidet, blieb ihr Kinderwunsch einige Jahre unerfüllt. Als es dann doch klappte, konnten die ehemalige Krankenschwester und ihr Partner ihr Glück kaum fassen. "Das schönste Gefühl, das ich je spüren durfte", schwärmte die Blondine, als sie noch während der Schwangerschaft auf Instagram über das Baby in ihrem Bauch sprach.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im November 2024

