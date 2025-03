Neuer Song: Jessica Simpson deutet Affäre ihres Mannes an

Jessica Simpson (44) teilt in ihrem neuesten Song gegen ihren Noch-Ehemann Eric Johnson (45) aus. In der emotionalen Ballade mit dem bezeichnenden Titel "Leave" deutet die Sängerin an, dass der Ex-Footballspieler sie betrogen habe. Im Text des Lieds heißt es: "Was wir hatten, war Magie. Nun hast du es zu einer Tragödie gemacht. Was du mir gegeben hast, gibst du nun ihr. Der Brunnen, aus dem du einst getrunken hast, ist jetzt leer." Außerdem singt der einstige Teeniestar von einer "unheiligen Ehe" und fragt: "Hast du mit ihr gemacht, was du mit mir gemacht hast? War sie auf ihren Knien? Oh, sie ist alles, nur nicht ich."

Der ehemalige NFL-Star und die Schwester von Ashlee Simpson (40) gaben ihre Trennung im Januar bekannt. "Eric und ich leben getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", teilte die 44-Jährige gegenüber People mit. Eric und Jessica waren 2014 vor den Traualtar getreten und haben drei gemeinsame Sprösslinge.

Den Schmerz und die Trauer über das Liebes-Aus wandelt die Texanerin momentan in Musik um. Ihre EP "Nashville Canyon, Pt. 1", auf der auch "Leave" zu finden ist, erscheint Mitte März. "Die Platte wird wirklich von den Kämpfen handeln, die sie zu Hause durchgemacht hat. Es ist superemotional und zeigt ihre Seite der Geschichte", plauderte ein Insider schon vor Wochen im Gespräch mit Daily Mail aus.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

