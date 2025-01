Jessica Simpson arbeitet an Album über die Trennung von Eric

Jessica Simpson (44) und Eric Johnson (45) haben sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Lange wurde darüber spekuliert, bevor die beiden es am vergangenen Montag selbst bestätigten. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, hat die Musikerin in den vergangenen Monaten fleißig an einem neuen Album gearbeitet – und in vielen der Songs verarbeitet sie wohl das Liebes-Aus! "Es wird von ihrem gebrochenen Herzen handeln, also, ich denke, man kann es ein Rache-, ein Herzschmerz-Album nennen", erklärte die Quelle.

Die neue Platte der 44-Jährigen sei laut dem Insider schon jahrelang in der Mache und umfasst einige persönliche Themen. Wie genau Jessica auf ihre Trennung eingeht, bleibt abzuwarten. Laut dem Informanten sollen ihre Songs aber sehr emotional werden: "Wenn Jessica Musik schreibt, schüttet sie ihr Herz hinein und hat keinen Filter. Es ist sehr persönlich. Das Album wird also wirklich von den Kämpfen handeln, die sie zu Hause durchgemacht hat. Es ist super emotional und zeigt ihre Seite der Geschichte."

Schon seit einigen Monaten wurde über eine Trennung des Paares gemunkelt – unter anderem, weil Jessica nach Nashville umgezogen ist und nicht mehr mit Eric zusammengewohnt hat. In einem langen Statement gegenüber People verkündete die gebürtige Texanerin Anfang der Woche dann: "Eric und ich haben getrennt gelebt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist." Jessica und der Ex-NFL-Star waren seit 2010 zusammen und seit 2014 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Maxwell Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5). Für die "Irresistible"-Interpretin ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe – von 2002 bis 2006 war sie mit Nick Lachey verheiratet.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022

