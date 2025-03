Pietro Lombardi überlässt Laura Maria Rypa die Verantwortung

Pietro Lombardi (32) hat in einer Instagram-Story Einblick in den Alltag mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) und den gemeinsamen Kindern gewährt. Als Laura das Haus für zwei Stunden verlässt, herrscht im Hause Lombardi Chaos: Baby Amelio will nicht schlafen, Leano (2) hat Hunger und dann klingelt es auch noch an der Tür. "Es ist alles zu viel", gesteht der Sänger seinen Fans. Dass Laura als zweifache Mutter und zugleich Content Creatorin alles im Griff hat, ist sichtbar – und bleibt trotzdem eine Herausforderung.

Im Interview mit RTL beschreibt Laura, wie sie den Alltag organisiert: Neben den Söhnen kümmert sie sich auch um den Haushalt, die Haustiere und ihren Partner – und schafft es dabei trotzdem, ihren Beruf nicht zu vernachlässigen. Sie selbst bezeichnet ihren Ansatz als "altmodisch", denn sie übernimmt gerne diese klassische Rolle. Gleichzeitig betont Pietro, wie sehr er Lauras Einsatz schätzt: "Auf jeden Fall ist sie unsere Heldin", sagt er und lobt ihre Planung und Hingabe. Wenn Laura einmal das Haus verlässt, ist alles bis ins Detail durchgeplant, um sicherzustellen, dass der Alltag weiterläuft.

Die Beziehung des Paares erlebte in der Vergangenheit nicht immer nur harmonische Zeiten. 2024 sorgte ein Polizeieinsatz nach einem Streit zwischen Laura und Pietro für Schlagzeilen, was beide später als Missverständnis abtaten. Zudem bringt Pietro aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels (32) einen Sohn, Alessio (9), mit, was hin und wieder für Spannungen sorgt. Laura und Sarah gerieten in der Vergangenheit mehrfach in die Schlagzeilen, insbesondere durch Konflikte bezüglich der Erziehung von Alessio. Doch trotz all dieser Herausforderungen beschreibt Pietro seine Verlobte stets als unverzichtbaren Rückhalt in seinem Leben und lobt sie öffentlich als "starke Frau".

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

Anzeige Anzeige