Pietro Lombardi sicher: Laura hat die Kids besser im Griff

Pietro Lombardi (32) hat mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) zwei Söhne. Aus seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Engels (32) bringt er noch Sohnemann Alessio (9) mit. In seiner Instagram-Story beweist der Sänger jetzt aber: Mama Laura hat zu Hause die Hosen an. Zu einem Foto, auf dem Söhnchen Leano (2) auf seinen Schultern turnt, schreibt Pietro: "Ohne Mama läuft hier gar nichts. Amelio sollte eigentlich schon schlafen. Leano will die ganze Zeit spielen und auf mich springen." Der ehemalige DSDS-Juror scheint seine Misere aber mit Humor zu nehmen, denn im Hintergrund ist der Schlagersong "Wieder alles im Griff" von Jürgen Drews (79) zu hören.

Alleine mit den Kids habe Pietro zwar immer Spaß, aber das, was wirklich wichtig ist, wie die Mahlzeiten und Nickerchen, funktioniert bei ihm nicht so ganz. "Die wichtigen Sachen, [...] bei mir funktionieren davon so 70 Prozent, vielleicht sogar 40, aber wenn Laura da ist, funktioniert alles perfekt", überlegt der dreifache Papa. Die Pause beim Yoga, die sich die Influencerin gönnte, habe sie sich aber genau deswegen verdient, so Pietro weiter. Seine Liebste halte immerhin ihren ganzen Haushalt zusammen: "Am Ende des Tages macht diese Frau so viel für uns. Dann ist es auch mal wichtig, dass man sich so ein bisschen Freizeit nimmt. [...] Das hat sie sich verdient."

So harmonisch lief es in den vergangenen Monaten nicht immer im Hause Lombardi. Im Oktober 2024 lösten Pietro und Laura aufgrund eines Polizeieinsatzes nach einem großen Streit einen riesigen Skandal aus, um den jede Menge spekuliert wurde. In einem Interview mit Bild klärten die beiden aber dann auf, dass alles halb so schlimm gewesen sei und es vor allem auch keinen körperlichen Übergriff gegeben habe. Das Verfahren der Staatsanwaltschaft ist mittlerweile eingestellt worden. Aber nicht nur der Vorfall wirbelte einiges an Staub auf. Auch die anhaltenden Streitigkeiten mit Pietros Ex Sarah landen immer wieder in der Öffentlichkeit. Dabei geht es meistens um den gemeinsamen Sohn Alessio. Zuletzt ging die Sängerin sogar so weit, dass sie sowohl ihrem Ex als auch Laura Unterlassungserklärungen "zum Schutz des Kindes" zukommen ließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, November 2024

Anzeige Anzeige