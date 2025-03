Prinzessin Beatrice ist nach Geburt auf rotem Teppich zurück

Prinzessin Beatrice (36) kehrt in die Öffentlichkeit zurück. Seit der Geburt ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose im Januar hat sich die Tochter von Prinz Andrew (65) erstmals wieder öffentlich gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) besuchte sie am Donnerstag die Borne's Wonderland Gala im Victoria and Albert Museum in London. Die Veranstaltung unterstützt die Forschung zur Prävention von Frühgeburten. Beatrice strahlte an dem Abend in einem eleganten cremefarbenen Kleid mit verspielten Schleifendetails, wie Fotos der Daily Mail zeigen. Dazu kombinierte die frischgebackene Zweifachmama beigefarbene Heels sowie eine passende Clutch mit silbernen Details.

Ende Januar gab der britische Königspalast die Geburt von Beatrices zweiter Tochter bekannt. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Geburt ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, dem 22. Januar, um 12:57 Uhr geboren wurde", hieß es damals auf Instagram zu einem niedlichen Foto der kleinen Athena. 2021 wurden Beatrice und ihr Mann Edoardo erstmals Eltern von Töchterchen Sienna (3). Zudem brachte der Unternehmer einen Sohn namens Wolfie mit in die Beziehung.

Während Beatrice hin und wieder im Rampenlicht steht und beispielsweise wie am gestrigen Donnerstag auf Events strahlt, sollen ihre Kinder ganz normal aufwachsen. "Athena wird nur ein Mitglied der Familie sein. Sonst wird sie eine völlig unkönigliche Erziehung haben", berichtete der Royal-Experte Hugo Vickers vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly. Dass Beatrices Töchter im Vergleich zu anderen Royal-Kids recht normal aufwachsen sollen, hat einen bestimmten Grund: "Dies liegt daran, dass Beatrice eine nicht-arbeitende Royal ist, obwohl sie die Neunte in der Thronfolge ist. Sie führt ein Leben abseits der Öffentlichkeit und nimmt normalerweise nicht an offiziellen Anlässen teil", erklärte der Fachmann weiter.

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

