So lief das Kennenlernen von Nikola Glumac und Kims Eltern

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) sind noch nicht lange zusammen, haben aber trotzdem schon einige Meilensteine hinter sich. Jetzt geht es für Nikola an die nächste Hürde: Er lernt die Eltern seiner Partnerin kennen. Die Influencerin schildert alles ganz detailliert in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam reisen sie in Kims Heimatstadt Mannheim und besuchen ihre Eltern zu Hause. Nikola zeigt sich als der brave Schwiegersohn – er hat sogar zwei Flaschen Sekt und eine Packung Schokopralinen für Kims Eltern als Geschenk dabei. Das Treffen scheint gut zu laufen. "Wir lassen jetzt alle zusammen den Abend ausklingen und quatschen uns die Seele aus dem Leib. Bisher läuft alles ganz supi", verabschiedet sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zum Abend.

Dass Nikola Kims Eltern kennenlernen darf, ist für sie ein "Riesenthema". Vor dem Treffen erklärt sie: "Ihr versteht nicht, riesig, riesig, riesig. Ist eine ganz seltene Angelegenheit, dass man meine Eltern kennenlernen darf. Also, selten bis passiert gar nicht." Noch dazu hat Kims Mama Geburtstag! Das macht auch den Temptation Island-Star nervös. Die letzte halbe Stunde vor der Ankunft sei er ungewöhnlich still gewesen und auch das Outfit für das große Treffen musste einfach perfekt sein. In seiner eigenen Instagram-Story resümiert er nach dem Treffen, dass wohl alles gut gegangen ist und sich die Mama seiner Partnerin sehr über sein Geschenk gefreut habe.

Zuletzt mussten Kim und Nikola eine ziemliche Niederlage einstecken. Anfang Februar haben sich die beiden aufgemacht, die ganze Welt zu bereisen – und das, obwohl Kim aktuell schwanger ist. Einen knappen Monat ging alles gut, dann mussten sie die Weltreise abbrechen: Kim und Nikola hatten einen Autounfall! Zwar hat ihr gemieteter Camper-Van den größten Schaden abbekommen, doch trotzdem ließen sich die beiden lieber von den Ärzten in ihrer Wahlheimat Dubai durchchecken. Damit hat sich das mit der Weltreise vorerst erledigt.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

