Nach Autounfall: So geht es Kim Virginia und Nikola Glumac

Eigentlich waren Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) bei der ersten Station ihrer Weltreise – mit einem Camping-Van durchquerten sie Australien. Doch plötzlich mussten sie ihre Reise abbrechen. Der Grund: Die Realitystars hatten einen Autounfall. Da Kim derzeit schwanger ist, trafen sie daraufhin die Entscheidung, wieder zurück in ihre Wahlheimat Dubai zu den "Ärzten ihres Vertrauens" zu fliegen. Nun meldet sich Kim auf Instagram mit einem Update zu Wort, denn mittlerweile sind sie und Nikola wieder in Dubai angekommen: "Ich habe ein paar Schürfwunden, Hämatome und mir auch ordentlich den Kopf gestoßen, aber bei Nikola ist es weitaus schlimmer. Er hat leider ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule."

Doch eine gute Nachricht hat Kim dennoch für ihre Fans: "Mir und unserem kleinen/großen Erbschen geht es aber so weit ganz gut und das ist das Wichtigste." Das ungeborene Baby in ihrem Bauch ist also glücklicherweise von dem Crash verschont geblieben. Lange Zeit bleibt Kim und Nikola jedoch nicht, um sich von dem Schock sowohl mental als auch körperlich zu erholen, wie die einstige Dschungelcamp-Kandidatin erklärt: "Denn wir haben in Deutschland ein paar Termine, die wir wahrnehmen müssen. [...] Hätte es gerade selbst gerne anders, aber das sind leider immens wichtige Termine."

Um was für Termine es sich dabei genau handelt, lässt Kim offen. Es ist jedoch denkbar, dass einer dieser Termine der neu angesetzte Scheidungstermin für Nikola und seine Noch-Ehefrau Gloria Glumac (32) ist. Schon mehrmals ließ Nikola Treffen in diesem Kontext sausen. Das könnte den Druck auf den Temptation Island-Star erhöhen, den neuen Termin am 11. März bei diesem Mal tatsächlich wahrzunehmen.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

