"Richtig aufgeregt": Nikola Glumac lernt Kims Familie kennen

Bei Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) liegen die Nerven blank. Für die Realitystars steht nämlich ein ganz besonderer Tag an: Der Temptation Island-Star schließt heute erstmals Bekanntschaft mit den wohl wichtigsten Menschen im Leben seiner Freundin. "Ich bin richtig aufgeregt und Nikola auch, denn er wird heute das erste Mal meine Familie kennenlernen", berichtet die einstige Bachelor-Lady in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Das ist für mich ein Riesenthema. Ihr versteht nicht, riesig, riesig, riesig. Ist eine ganz seltene Angelegenheit, dass man meine Eltern kennenlernen darf. Also, selten bis passiert gar nicht."

Dass die Beauty & The Nerd-Bekanntheit ihre Familie "wirklich nie" jemandem vorstellt, macht die Situation für den 29-Jährigen nicht besser. Ganz im Gegenteil: Es sorgt dafür, dass die Anspannung immer größer wird. "Das ist der Grund, warum ich nochmal aufgeregter bin", erklärt der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer im Hintergrund von Kims Story. Ein paar Scherze erlaubt sich seine Liebste aber trotzdem. "Gar kein Druck von meiner Seite aus, wenn ich auch noch sage, ich mache das nie", betont die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin sarkastisch und ergänzt: "Und es ist auch noch der Geburtstag von meiner Mutter, das heißt, der Druck ist noch höher."

Kim und der Tattooliebhaber kamen sich bei den Dreharbeiten von Promis unter Palmen näher. Im Dezember vergangenen Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich – und sorgten seitdem immer wieder für Aufsehen mit ihrer rasanten Lovestory. Nikola wanderte im Handumdrehen für die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin nach Dubai aus und ließ sich wenig später sogar ihren Namen unter seinem Auge tätowieren. Vor rund einem Monat teilten sie dann eine freudige Botschaft mit ihren Fans. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", verkündete die 29-Jährige strahlend im Netz.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

