Das sagen Kate Hudsons Kinder zu ihren freizügigen Outfits

Kate Hudson (45) gewährt im Podcast "Not Gonna Lie" mit Kylie Kelce (32) Einblicke in ihr Leben als dreifache Mutter. Dabei thematisiert die "How to Lose a Guy in 10 Days"-Schauspielerin, wie ihre Kinder Ryder (21), Bingham (13) und Rani (6) sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen würden. Insbesondere ihre Outfits würden bei den drei ganz unterschiedliche Meinungen hervorrufen. "Es könnte sehr durchsichtig sein, und sie sagen dann: 'Nein, Mom, das ist eklig. Was machst du da?'", erzählt Kate schmunzelnd. Doch nicht nur bei Modefragen, sondern auch im Umgang mit der Öffentlichkeit seien ihre Kinder kritische Begleiter.

Im Podcast spricht Kate auch darüber, wie sie versuche, ihre Familie vor dem Hollywood-Trubel zu schützen. Ihr Ansatz sei eine klare Trennung von Privatem und Beruflichem, erklärt sie. Dabei habe sie sich an der Erziehung ihrer eigenen Eltern orientiert. Wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sei, mache sie unmissverständlich klar, dass dies keine Zeit für Fans oder Presse sei. Dieses Prinzip habe ihr auch geholfen, ihre Kinder zwischen roten Teppichen und Paparazzi-Blicken ein Stück Normalität erleben zu lassen. "Privat bleibt privat", fasst die Schauspielerin zusammen und betont, wie wichtig ihr dieser Grundsatz sei.

Neben den Herausforderungen des Prominentenlebens sorgt das Familienleben der "Almost Famous"-Darstellerin auch für amüsante Anekdoten. So erzählte Kate kürzlich in der Late-Night-Show von Seth Meyers (51) von einem Vorfall während eines Evakuierungsalarms aufgrund eines Feuers in den Pacific Palisades. Während sie selbst wichtige Dinge zusammengepackt habe, habe ihr Sohn Bingham lediglich zu seiner Kassette voller Bargeld gegriffen – nur um später festzustellen, dass er sie nicht mehr öffnen konnte. "Er ist ein echter Geld-Typ", bemerkte Kate lachend. Trotz des Trubels scheint die Schauspielerin die Balance zwischen Glamour und Familienleben spielend zu meistern.

Getty Images Kate Hudson im Oktober 2022

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Tochter Rani Fujikawa, 2024

