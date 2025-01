Kate Hudsons Tochter (6) stylte ihren Golden-Globes-Look

Kate Hudson (45) hatte bei den Golden Globes 2025 nicht nur eine atemberaubende Robe, sondern auch eine besondere Stylistin an ihrer Seite: ihre sechsjährige Tochter Rani. Vor der prestigeträchtigen Veranstaltung am 5. Januar im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles war es Rani, die ihrer berühmten Mutter bei der Wahl des finalen Looks half – und dabei kein Detail ausließ. "Sie hat alles ganz genau unter die Lupe genommen", erzählte Kate im Gespräch mit Entertainment Tonight. Dabei stellte die Kleine sicher, dass ihre Mama auch den passenden Schmuck trug. Das ausgewählte Kleid, eine mit Blumen und Pailletten verzierte, tiefblaue Robe von Carolina Herrera, wurde vom Freundeskreis des Hollywood-Stars scherzhaft als "Power Princess"-Look bezeichnet.

Zu dem glamourösen Auftritt gehörte auch eine auffällige Halskette von Bulgari, die Kritiker mit dem berühmten Schmuckstück aus "Titanic" verglichen, das Kate Winslet (49) in ihrer ikonischen Rolle trug. Die Schauspielerin, die zufällig ebenfalls über den roten Teppich der Veranstaltung schritt, durfte das Stück gleich selbst bewundern. "Es ist unglaublich! Als ich die Kette sah, wusste ich sofort, dass ich sie tragen muss", so Kate Hudson. Die Schauspielerin, die zusammen mit Mindy Kaling (45) eine der Auszeichnungen des Abends präsentierte, traf am Rande der Veranstaltung auch ihre ehemalige Co-Darstellerin Kathryn Hahn wieder. Besonders erfrischend: Trotz der ausgelassenen Feierlichkeiten hielt sie sich an ihren Vorsatz für "Dry January" und verzichtete auf Alkohol.

Privat und beruflich scheint Kate Hudson derzeit rundum glücklich. Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere hat sie im vergangenen Jahr mit ihrem Debütalbum "Glorious" ein neues kreatives Kapitel aufgeschlagen. Die Musik sei für sie mittlerweile genauso erfüllend wie die Schauspielerei, erzählte sie auf dem roten Teppich. "Ich liebe es einfach, zu singen, es fühlt sich an, als wäre mein kreatives Leben jetzt komplett", schwärmte der Star. Die dreifache Mutter teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit Rani, die aus ihrer Beziehung zu Danny Fujikawa stammt, sowie ihren beiden älteren Söhnen Ryder (21) und Bingham (13). Zu Hause sorgt vor allem Rani dafür, dass bei den modischen Auftritten ihrer berühmten Mama nichts dem Zufall überlassen wird – den kleinen Familienmoment an einem großen Abend wird Kate sicher nicht so schnell vergessen.

Getty Images Kate Hudson bei den Golden Globe Awards 2025

Getty Images Kate Hudson bei den Golden Globes 2025

