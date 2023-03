Netz-Beef zwischen Franzi Temme und Karina Bauer geht weiter

Der Streit zwischen Franziska Temme (28) und Karina Bauer geht in die nächste Runde! Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen und wurden Freunde. Die Freundschaft der beiden scheint nun jedoch ihr Ende gefunden zu haben: Karina machte öffentlich, dass sie von nun an keinen Kontakt mehr zu der Blondine möchte und deutete an, dass ein Zwischenfall, bei dem wohl Alkohol geflossen ist, der Grund dafür sei. Franzi reagierte jetzt darauf!

"Dass Karina und ich zerstritten sind, stimmt tatsächlich. [...] Karina und mich verbindet sehr viel, wir hatten eine schöne Freundschaft miteinander. Dennoch habe ich für mich entschlossen, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte", hieß es in der Instagram-Story der Influencerin. Sehr viele persönliche Gründe sollen dazu geführt haben – darauf wolle Franzi aber nicht weiter eingehen.

Karinas Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Sie behauptete, dass es nicht Franzi war, die den Entschluss getroffen hätte – sondern sie selbst und Pharrell Harrell, der wohl auch involviert gewesen sei. "Hast du nicht noch dreimal direkt dann danach versucht, mich anzurufen und ich habe dich jedes Mal direkt weggedrückt? Ja, war wohl wieder zu viel Alkohol im Spiel", meinte sie.

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Reality-TV-Star

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

