Schwangere Kylie Kelce schwärmt von Taylor Swifts Kochkunst

Kylie Kelce (32), Ehefrau von Ex-Footballspieler Jason Kelce (37), hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" über ihre Beziehung zu Taylor Swift (35) gesprochen. Taylor ist die Partnerin ihres Schwagers Travis Kelce (35). Besonders angetan zeigte sie sich von den Kochkünsten der Sängerin, die ihr während ihrer Schwangerschaft große Freude bereiteten. "Ich glaube, es waren Konfetti, wie Funfetti-Pfannkuchen", erinnerte sich Kylie begeistert und fügte hinzu: "Wie auch immer, sie waren der Hit. Sie waren so gut. Baby mochte sie, ich liebte sie." Damit nahm sie Stellung zu Gerüchten, nach denen sie angeblich Taylors Essen abgelehnt habe, und stellte klar, dass dies nicht der Fall war.

Im Podcast ging Kylie außerdem auf negative Schlagzeilen ein, die eine Rivalität zwischen ihr und der Sängerin vermuten ließen. Sie erklärte, dass es sich dabei um Missverständnisse handelte – unter anderem beeinflusst durch ihre Schwangerschaft. Wegen starker Übelkeit habe sie bei einem anderen gemeinsamen Essen, das von einem privaten Koch zubereitet wurde, nur Cracker essen können. Gleichzeitig kritisierte sie, dass immer wieder versucht werde, Frauen gegeneinander auszuspielen. "Das ergibt keinen Sinn und ist total kontraproduktiv", stellte sie klar. Ein weiterer Punkt war, dass sie und Taylor sich lange nicht getroffen hätten, was sie damit erklärte, dass sie auch Travis lange nicht gesehen habe.

In dem Podcast betonte Kylie außerdem erneut ihre Wertschätzung für Taylor: "Ich liebe es, wie glücklich Travis jetzt wirkt, und das zählt für mich." Dass die Beziehung von Travis und Taylor eine besondere Dynamik in die Familie Kelce gebracht hat, betonte auch Jason kürzlich in einem Interview. Eine gemeinsame Teilnahme an Footballspielen sowie Treffen hinter den Kulissen von Taylors Eras Tour in London und Miami unterstreichen, wie die ganze Familie inzwischen zusammengewachsen ist.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter Wyatt

