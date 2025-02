Kylie Kelce kommentiert Gerüchte um Treffen mit Taylor Swift

Kylie Kelce (32), Ehefrau des ehemaligen Footballspielers Jason Kelce (37), hat nun offen darüber gesprochen, wie sie Taylor Swift (35), die Freundin ihres Schwagers Travis Kelce (35), erstmals getroffen hat. In der Podcast-Show "Call Her Daddy", die am Mittwoch ausgestrahlt wird, bestätigte Kylie, dass die Begegnung während eines Spiels der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills am 21. Januar 2024 stattgefunden habe. "Es gab all diese Geschichten darüber, warum wir uns nicht getroffen hätten oder wir uns aus dem Weg gegangen wären", verriet Kylie in einem zuvor veröffentlichten Clip und fügte hinzu, dass sie keinerlei Bedenken hatte, Taylor zu treffen. "Ich meide doch niemanden. Ich bin mehr als glücklich, jemanden zu treffen, besonders jemanden, mit dem Travis zusammen ist."

In dem Interview ging Kylie auch auf die Berichterstattung ein, die sie geradezu absurd fand. "Ich habe Leute ständig darauf hingewiesen, dass ich Travis fast ein Jahr lang nicht getroffen habe, als Jason und ich uns kennengelernt haben", sagte sie schmunzelnd. Trotz aller Spekulationen betonte Kylie, dass das Treffen bei dem Footballspiel ein schöner Moment gewesen sei. Seitdem haben Kylie und ihr Mann Taylor nicht nur getroffen, sondern auch gemeinsam mit ihrer Familie deren Konzerte besucht, darunter Taylors Auftritte während ihrer Eras Tour in London und in Miami.

Abseits der Schlagzeilen über Travis und Taylor steht Familie bei den Kelces an erster Stelle. Jason und Kylie, die selbst Eltern von drei Kindern sind, genießen die Unterstützung durch Travis, der regelmäßig für seine Nichten da ist. Kylie schwärmte in einem Interview in der Today-Show davon, wie schön es sei, Travis in einer glücklichen Beziehung zu sehen. Als Familie fiebern sie den Chiefs-Spielen zusammen entgegen und schätzen die seltenen Gelegenheiten, bei denen sie Taylor während ihrer Konzerte live erleben können. Die enge Verbindung unter den Kelces zeigt, dass sie nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch privat ein starkes Team sind.

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

