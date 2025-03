Zu dieser Musik schwingt König Charles III. das Tanzbein

Er liebt nicht nur die Königskrone, sondern auch gute Musik: König Charles III. (76) hat sich mit einer sehr persönlichen Playlist in die Herzen seiner Anhänger gespielt. Anlässlich des Commonwealth Day am 10. März präsentierte der Monarch seine Lieblingssongs im Rahmen der neuen Musikshow "The King’s Music Room", die auf Apple Music zu hören ist. Dabei zeigt sich der Geschmack des 76-Jährigen als überraschend vielseitig – Songs von Pop-Ikonen wie Kylie Minogue (56), Reggae-Legende Bob Marley (✝36) und Disco-Star Grace Jones (76) sind ebenso dabei wie moderne Hits von Künstlern wie Davido (32) oder RAYE. Die Show, aufgenommen in Charles' Büro im Buckingham-Palast, ist ab sofort kostenlos verfügbar.

Während der Sendung teilt der König nicht nur seine Musikvorlieben, sondern auch persönliche Erlebnisse und Geschichten im Zusammenhang mit den Künstlern. So erinnert sich Charles an seinen Besuch in Bob Marleys Museum in Jamaika im Jahr 2008, der ihn tief beeindruckte. Auch Raye, eine britische Sängerin, die im Dezember 2022 für Charles bei einem Event in London auftrat, findet ihren Platz in der Playlist. Obwohl sie ihren Hit "Escapism" wegen zu vieler Schimpfwörter nicht performen wollte, brachte sie den König offensichtlich zum Strahlen. Charles erklärte über seine Musikauswahl: "Musik hat die erstaunliche Fähigkeit, uns Freude zu bringen, Erinnerungen hervorzuholen und uns miteinander zu verbinden."

Hinter dem sorgfältig kuratierten Programm steckt zudem Charles' Wunsch, kulturelle Vielfalt zu würdigen. Die ausgewählten Künstler repräsentieren die Länder des Commonwealth – ein Thema, das dem König besonders am Herzen liegt. Musik spiele schon lange eine zentrale Rolle in seinem Leben, wie er in der Show betont. Mit Aussagen wie "Musik bringt uns in Zeiten der Traurigkeit Trost und kann uns an entfernte Orte entführen" gibt er neben musikalischen Einblicken auch einen emotionalen Blick hinter die royale Fassade. Charles zeigt sich nahbar, modern und ein bisschen rockig – eine Seite, die man von ihm so vielleicht noch nicht kannte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Marley, Sänger

Anzeige Anzeige

ActionPress Prinz Charles, ältester Sohn von Queen Elizabeth II.

Anzeige Anzeige