Nachbar verrät: Pamela Bach (†) wirkte vor Suizid traurig

Die tragische Nachricht von Pamela Bachs Tod erschüttert Familie, Freunde und Nachbarn gleichermaßen. Die Schauspielerin und Ex-Frau von David Hasselhoff (72) wurde am Mittwochabend von ihrer Tochter Hayley Hasselhoff (32) leblos in ihrem Haus in den Hollywood Hills aufgefunden. Wie nun bekannt wurde, hat die Schauspielerin Suizid begangen. Im Gespräch mit der DailyMail verrieten Anwohner jetzt, wie sie Pamela in ihren letzten Tagen erlebten. Laut ihren Nachbarn wirkte Pamela kurz vor ihrem Tod ungewöhnlich traurig.

Die Anwohnerin Hiromi Osiecki berichtete, dass Pamela normalerweise sehr kontaktfreudig war, sich jedoch in letzter Zeit immer mehr zurückzog. "Wenn sie mit ihren Hunden spazieren ging, sprach sie immer mit vielen Menschen", erzählte Hiromis Ehemann John Osiecki und bezeichnete ihren Tod als "schockierend". Die Schauspielerin hatte sich noch vor wenigen Wochen hoffnungsvoll in den sozialen Medien gezeigt. In einem Post drückte sie ihre Freude über die Zukunft und ihre Dankbarkeit für ihre Familie, insbesondere ihr Enkelkind London, aus. Einen Abschiedsbrief soll Pamela nicht hinterlassen haben.

Pamela Bach war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet und teilte mit ihm zwei Töchter: Hayley und Taylor. Beide Kinder blieben auch nach der Scheidung wohl eng mit ihrer Mutter verbunden. Während sie in den 80er- und 90er-Jahren selbst Karriere als Schauspielerin verfolgte, zog sie sich nach ihrer Scheidung zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Die letzten Jahre ihres Lebens waren offenbar von persönlichen und gesundheitlichen Herausforderungen geprägt. David Hasselhoff selbst äußerte sich am Tag nach ihrem Tod mit einem bewegenden Statement. "Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff", schrieb er in den sozialen Medien.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach und Taylor Hasselhoff

Amanda Edwards/Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach

