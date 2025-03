Bei diesem "Let's Dance"-Star kämpfte Marc Eggers mit Tränen

Marc Eggers (38) kämpft aktuell bei Let's Dance um den Pokal. Die anderen Kandidaten scheinen aber eher zu Freunden zu werden als zu Konkurrenten. Besonders eine hat es dem YouTuber angetan: Podcasterin SelfieSandra (25). Und dass vor allem Sandra die Jury in der vergangenen Show positiv überraschte, macht Marc richtig stolz. "Als die fertig waren mit der Punktvergabe... mir sind schon fast die Tränen gekommen, weil ich mich so gefreut habe", schwärmt er im RTL-Interview. Sandra bekam nämlich fantastische 21 Punkte. "Ich bin so unfassbar stolz, weil das war einfach geil getanzt", fügt Marc noch hinzu.

Die Bewunderung beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Auch Sandra ist mächtig beeindruckt von den tänzerischen Fähigkeiten ihres Kollegen. "Marc ist für mich einfach Sexiness in jedem Tanz", meint sie. Die Freundschaft der beiden scheint sich durch die Teilnahme an "Let's Dance" mächtig gefestigt zu haben. Wie sie in dem Interview verraten, hören sie sich aktuell jeden Abend am Telefon, um sich auszutauschen. "Jeden Abend mindestens anderthalb Stunden. [Wir] updaten uns, wie die Lage gerade ist", erklärt die 25-Jährige. Marc ergänzt: "Jeder heult sich bei dem anderen aus, irgendwelche Wehwehchen und was nicht klappt."

Anders als Marc hat Sandra eher wenig Erfahrung mit dem Tanzen, macht das aber offenbar mit ihrem Willen zu lernen wieder wett. Das betonte zumindest ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37). Gegenüber dem Sender erklärte er: "Sie gibt mir Energie! Ich habe wirklich so eine tolle Person da. Sie möchte lernen, und das ist für mich wichtig. Das ist ein Geschenk für einen Lehrer!" Marc hingegen wurde durchs Tanzen bekannt – wenn auch mit einem ganz anderen Tanzstil. Mit zwölf Jahren begann er mit Breakdance. 2010 versuchte er damit sogar sein Glück bei Das Supertalent. Rund sieben Jahre später brachte das Tanzen den 38-Jährigen erneut ins TV: Zusammen mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin Aminata Sanogo belegte er den vierten Platz in der Show Dance Dance Dance.

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker, Anastasia Maruster, Marc Eggers, Kathrin Menzinger, Osan Yaran und Malika Dzumaev

