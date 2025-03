Danny Jones' Frau Georgia will Ehe trotz Kuss nicht beenden

Georgia Horsley will nach dem Seitensprung ihres Mannes Danny Jones wohl keine großen Konsequenzen ziehen. Auf einer Afterparty der BRIT Awards knutschte der Sänger mit Maura Higgins – ein Moment, der auf Fotos festgehalten wurde und für einige Schlagzeilen sorgte. Wie ein Insider gegenüber Mirror preisgab, sei das für Georgia "ein Schlag ins Gesicht" gewesen – dennoch möchte sie ihre Ehe offenbar nicht aufgeben. "Sie war eine unglaubliche Partnerin für ihn, daher fühlt sich das sehr unfair an. Aber Georgia ist eine starke Frau, sie wird nicht zulassen, dass das, was sie haben, ruiniert wird", stellte der Insider klar.

Ihm zufolge soll der Kuss zudem weder Danny noch Maura etwas bedeutet haben. "Danny und Maura beteuern, es sei völlig unschuldig und bedeutungslos gewesen", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Sie haben sich im Dschungel wirklich gut verstanden und es ist einfach töricht, dass sie sich nach einer großen Partynacht auf etwas einließen, insbesondere so öffentlich." Daher empfinden die beiden wohl große Reue.

Danny und Maura hatten sich bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Bei einer Party trafen sie dann wieder aufeinander – und tauschten dort sogar einen Kuss aus. Später am Abend stiegen sie jedoch in ihre jeweiligen Autos und verließen die Party getrennt voneinander. Kurz nachdem die Fotos von Danny und Maura aufgetaucht waren, zog sich Georgia aus der Öffentlichkeit zurück und sagte so alle Arbeitstermine ab. "Sie liebt Danny, aber sie ist verletzt. Georgias Priorität ist und wird immer ihr Sohn Cooper sein. Sie möchte ihn vor dem Wahnsinn schützen", erklärte ein Insider damals gegenüber MailOnline.

Getty Images Maura Higgins im Oktober 2024

Getty Images Georgia und Danny Jones im November 2017

