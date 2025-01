Single-Leben ade: Cathy Hummels will sich wieder verlieben

Cathy Hummels (36) ist bei der diesjährigen Weißwurstparty im Stanglwirt in Tirol offenbar in Flirtlaune! Rund drei Jahre nach ihrer Trennung von Fußball-Star Mats Hummels (36) gibt die Moderatorin offen zu, wieder auf der Suche nach einem neuen Partner zu sein. "Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch so lange Zeit alleine war und auch Zeit hatte, mich auf mich zu konzentrieren – ich bin halt komplett bei mir. Und jetzt eben auch wieder bereit für eine neue Liebe", verriet die Moderatorin im Interview mit RTL.

Auch auf die ersten Dates ging Cathy bereits und ein Kandidat scheint dabei besonders Eindruck hinterlassen zu haben. "Es war sehr nett. Er war ein Gentleman, hat mich zum Essen eingeladen, die Türe aufgehalten, Blumen mitgebracht", schwärmte sie. Doch die 36-Jährige weiß nicht nur ganz genau, was sie an einem Mann schätzt, sondern auch, was sie überhaupt nicht leiden kann. "Ich mag keine Schleimer, wenn ich merke, dass es einfach nur ein Kompliment ist, um mich herumzukriegen – ich checke das", stellt sie klar.

Nach der Trennung von Mats Hummels hat Cathy viel Zeit damit verbracht, sich auf sich selbst zu konzentrieren und neue Kraft zu sammeln, was sie im Nachhinein als wichtigen Schritt beschreibt. Ehe ihre Beziehung zu dem Fußballer im Jahr 2020 endete, waren die beiden über ein Jahrzehnt ein Paar und hatten 2015 geheiratet. Privat verbringt Cathy wohl die meiste Zeit mit ihrem Sohn Ludwig (7), der seit der Trennung bei ihr lebt. Der kleine Mann muss mit der Partnerwahl seiner Mama natürlich auch einverstanden sein. "Mein Sohn ist ein sehr offener, liebevoller Mensch und er gibt auch jedem eine Chance. Ich glaube, wenn der Partner lieb zu ihm ist, ist er auch lieb zurück", erzählte sie gegenüber RTL auf ihrem Benefiz-Event Cathys Charity Christmas.

Getty Images Cathy Hummels bei "Ein Herz für Kinder" im Dezember 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2025

