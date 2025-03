Im März: Yeliz Koc befüllt bereits Snows Adventskalender

Yeliz Koc (31) ist offenbar immer in Weihnachtsstimmung! Wie die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story ausplaudert, trifft sie bereits Anfang März die ersten Vorbereitungen für die besinnliche Zeit. "Leute, haltet mich gerne für verrückt, was das angeht, bin ich gerne verrückt. Ich habe gestern angefangen, Snows Adventskalender zu befüllen", erklärt die TV-Bekanntheit, während sie einen Korb voll mit kleinen Tüten zeigt. "Es sind jetzt 17 Türchen, ein paar fehlen mir noch. [...] Aber ich bin lieber immer früher fertig als zu spät dran", betont Yeliz.

Dass die Content Creatorin gestern schon angefangen hat, die Türchen zu befüllen, mag für die Fans nicht nur überraschend sein, weil erst März ist. Eigentlich hätte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zu dem Zeitpunkt nämlich noch mit ihrem Partner Jannik Kontalis und Töchterchen Snow in Paris sein sollen. Doch wie Jannik kürzlich auf Instagram gestand, haben die drei den Urlaub frühzeitig abgebrochen, da Yeliz und Jannik sich heftig gestritten und nicht mehr miteinander gesprochen haben: "Wir haben Paris abgebrochen. [...] Die Wahrheit ist, wir haben uns gestritten und sind dann einen Tag früher abgereist."

Zwar betonte der ehemalige Make Love, Fake Love-Gewinner in seinem Statement auch, dass zwischen den beiden mittlerweile wieder alles im Lot ist, doch Yeliz schien von dem öffentlichen Geständnis ihres Liebsten alles andere als begeistert zu sein. "Wenn er so eine Story postet, ohne sie vorher mit mir zu besprechen, kann ich ja die Gründe nennen. Er war nur am Handy, ich war alleine mit Snow [...] und dann wollte ich einen Tag vor dem Ende des Urlaubs nach Hause", kommentierte sie genervt unter seinem jüngsten Instagram-Beitrag.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

