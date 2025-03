Süße Fotos: Hailey Bieber kuschelt mit Söhnchen Jack Blues

Hailey (28) und Justin Bieber (31) wurden im vergangenen Jahr Eltern von ihrem ersten gemeinsamen Kind – ihrem Sohn Jack Blues. Den kleinen Wonneproppen halten das Model und der Sänger komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gewähren sie Einblicke in ihr Leben mit Baby. Nun machte Hailey aber mal eine Ausnahme und teilte niedliche Schnappschüsse mit ihrem Jack auf Instagram. Darauf sitzt sie mit ihrem Schatz im Freien – seine kleinen Hände greifen nach ihrem Gesicht und ihrem Strohhut. Putziges Detail: Jack trägt eine süße rote Strickmütze.

Im vergangenen August erblickte Jack Blues das Licht der Welt. Damals bestätigten Hailey und Justin die Geburt ihres Nachwuchses ebenfalls auf Social Media und zeigten die Füßchen ihres Sohnes. "Willkommen zu Hause", schwärmte der "Baby"-Interpret nach Jacks Ankunft. Seither genießen die Eheleute ihre Familienzeit zu dritt in vollen Zügen. "Hailey hat Justin von einer ganz anderen Seite kennengelernt, seit er Vater geworden ist, und sie ist verliebter denn je in ihn", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly im Dezember 2024.

Hailey geht in ihrer Rolle als Vollblutmama total auf. Auf der Vanity Fair Party der diesjährigen Oscars vor wenigen Tagen dachte die Rhode-Gründerin vor allem an ihren Sohn und darauf, dass er gut schläft. "Ich werde mir drinnen ständig das Babyphone anschauen", plauderte sie auf dem roten Teppich aus, wie Hello! sie zitierte.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und ihr Sohn Jack Blues, März 2025

Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity-Fair-Oscar-Party

