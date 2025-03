3,7 Millionen: Tasha K. muss Cardi B in Raten entschädigen

Die Fehde zwischen Cardi B (32) und YouTuberin Tasha K. geht in die nächste Runde: In dem Rechtsstreit, der bereits seit 2019 andauert, war Tasha wegen diffamierender Äußerungen zu einer Zahlung von 3,7 Millionen Euro Schadensersatz an die Rapperin verurteilt worden. Nach eigenen Angaben war sie damals jedoch nicht zur Zahlung fähig. Wie TMZ berichtet, hat nun ein Gericht in den USA entschieden, dass die 42-Jährige die ausstehende Summe dennoch möglichst zeitnah begleichen soll: Tasha müsse einen Teil ihres Einkommens direkt an Cardi abtreten, sobald sie Geld verdiene. Dieser Plan zur Ratenzahlung soll sicherstellen, dass die Verurteilte ihrer finanziellen Verpflichtung nachkomme, nachdem sie zuvor Insolvenz angemeldet hatte.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden begann, als Tasha mehrere Videos veröffentlichte, in denen sie falsche Behauptungen über die Musikerin aufstellte. Darin beschuldigte die YouTuberin Cardi unter anderem des Drogenkonsums und der Prostitution. Auch nachdem die Rapperin sie der Lüge bezichtigt und die Videos als "bösartig und rufschädigend" bezeichnet hatte, weigerte sich Tasha, die Inhalte zu löschen, was schließlich zu der millionenschweren Klage führte. Neben der Rückzahlung des Schadens verlangt das Gericht jetzt auch, dass die Bloggerin keine weiteren negativen oder diffamierenden Äußerungen über Cardi und ihre Familie mache.

Tasha, bürgerlich Latasha Kebe, ist eine US-amerikanische YouTuberin, Komikerin und Bloggerin, bekannt für ihren Gossip-Kanal "UnWine with Tasha K". Sie erlangte große Aufmerksamkeit durch ihre teils kontroversen Enthüllungen über Prominente, darunter neben Cardi auch "I Believe I Can Fly"-Sänger R. Kelly (58) und TV-Moderatorin Wendy Williams (60). Auch Rapper Soulja Boy (34) legte bereits unter anderem wegen Verleumdung Klage gegen die 42-Jährige ein, nachdem sie Gerüchte über seine sexuelle Orientierung gestreut hatte. Trotz wiederholter Kritik an ihrer Art der Berichterstattung bleibt Tasha für viele eine der einflussreichsten Stimmen in der Welt US-amerikanischer Entertainment-Blogger.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2024

