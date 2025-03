"Drauf ankommen lassen": War Paulina Pilchs Baby geplant?

Vor wenigen Tagen überraschte Paulina Pilch ihre Community im Internet mit wirklich wundervollen Nachrichten: Die TV-Bekanntheit ist zum ersten Mal schwanger! Gegenüber Promiflash verrät die werdende Mutter nun erste exklusive Details über ihren Sprössling. So gibt sie preis, dass ihr Kind definitiv ein Wunschbaby ist. "Wir haben von Anfang unserer Beziehung an über Kinderplanung gesprochen. Da ich ja Endometriose habe und es bei mir mit der Fruchtbarkeit nicht so einfach ist, haben wir es immer wieder darauf ankommen lassen, ob es nicht doch jeden Monat klappt", erklärt sie.

Die Endometriose spielt in Paulinas Leben schon lange eine große Rolle. Sie wurde bereits als Teenager darauf hingewiesen, dass sie aufgrund dieser Erkrankung Fruchtbarkeitsprobleme haben wird – und das brach der Influencerin damals das Herz. Wie sie auf Instagram erzählte, sah sie sich immer als Mutter und wollte auch immer schon früh Kinder haben. Dass dieser Wunsch nun trotz der Endometriose-Diagnose in Erfüllung gehen wird, freut sie unglaublich. Gegenüber Promiflash schwärmte sie: "Ich hatte, glaube ich, noch nie so eine Freude in mir wie in diesem Moment."

Die TV-Bekanntheit ist erst im vierten Monat schwanger, doch schon jetzt scheint Paulinas Körper mit den Veränderungen und dem wachsenden Baby zu kämpfen. Wie sie gegenüber Promiflash schilderte: "Ich habe leider momentan häufig Ohnmachtsanfälle, und das macht mich sehr schlapp, aber sonst geht es mir soweit gut – zum Glück." Paulina und ihr Partner Adi halten weitere Details zur Schwangerschaft allerdings streng unter Verschluss – bisher finden sich auch keine weiteren Bilder oder Beiträge außer der großen Ankündigung auf ihrem Profil.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Oktober 2024

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch mit ihrem Freund

