Für diesen Star endet "Promis unter Palmen" in Folge vier

Nikola Glumac (29) hat in der aktuellen Folge von Promis unter Palmen die Macht, zwei Kandidaten für die Abschussliste zu nominieren. Der Tattooliebhaber entscheidet sich für Claudia Obert (63) und Yvonne Woelke (45), obwohl er vorher eigentlich versprochen hatte, die Blondine nicht in Gefahr zu bringen. Einigen TV-Kandidaten fällt die darauffolgende Entscheidung recht leicht: Menowin Fröhlich (37), Lisha Savage und Chris Manazidis stimmen für Yvonnes Exit. Damit ist ihr Schicksal eigentlich schon besiegelt – doch eine weitere Stimme und den finalen Todesstoß erhält sie von ihrer Erzfeindin Iris Klein (57).

Als Iris vor die neue Freundin ihres Ex-Mannes tritt, bleiben die erwarteten Beleidigungen aus, stattdessen sagt sie: "Zuerst reiche ich dir meine Hand und entschuldige mich für die Schimpfwörter. [...] Nichtsdestotrotz bist du in meinen Augen sehr kaltherzig und deshalb schicke ich dich gerne nach Hause." Nach allem, was geschehen ist, kann Yvonne ihrem Gegenüber nicht glauben. "Das hat sie natürlich nur gemacht, weil die Kameras da waren, vor denen sie sich gut präsentieren wollte. Aber sorry, ich nehme diese Entschuldigung nicht an", erklärt die Schauspielerin im Einzelinterview.

Yvonne zog als Nachzüglerin in die "Promis unter Palmen"-Villa ein. Als Iris realisierte, dass sie mit der Frau, die nun mit ihrem einstigen Ehemann zusammen ist, zusammenleben würde, war die 57-Jährige fuchsteufelswild. Auf eine Begrüßung verzichtete die Mutter von Daniela Katzenberger (38). Stattdessen stellte sie klar: "Schlampen gebe ich nicht die Hand." Auch die Verbotene Liebe-Darstellerin war nicht gerade freundlich. "Iris, die Rolle als betrogene Ehefrau steht dir richtig gut", schoss sie zurück.

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

Joyn / Tan Nian Xing Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

