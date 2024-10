Zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke gibt es wieder Zoff

Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (44) liefern sich mal wieder einen Schlagabtausch auf Instagram. Nachdem die angebliche Affäre von Peter Klein (57) in ihrer Story Giftpfeile in Richtung der Reality-TV-Darstellerin geschossen hatte, meldet sich die Mama von Daniela Katzenberger (38) ebenfalls in ihrer Story zu Wort: Sie veröffentlicht einen Screenshot von Yvonnes Story und kommentiert: "Bevor mir jetzt noch mehr diesen Artikel schicken oder diesen Bullshit... Hey: Ich wünsche den beiden alles Gute, alles Liebe der Welt." Eine kleine Spitze kann sich Iris dennoch nicht verkneifen, denn sie merkt an: "Sorry, dass mein Geld so spät kommt. Ich weiß, ihr habt es jetzt sehr schwer und ihr müsst jetzt gucken wegen der Renovierung und die Bank gibt euch kein Geld mehr. Aber wartet doch noch ein bisschen. Du kriegst schon noch mein Geld, Frau Woelke!" Mit dem bissigen Kommentar spielt die dreifache Mutter vermutlich auf das Pleite-Geständnis von Yvonne an. Diese kann derzeit auch die Kosten für die Renovierung ihrer Wohnung nicht bezahlen.

Natürlich kann Yvonne das nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus: "Ich muss wirklich lachen. Ich finde es immer lächerlich, wenn Menschen über Geld sprechen, was denen nicht gehört... Das Geld gehört nämlich ganz allein Peter. Und was er damit macht, das ist mir so schnuppe. Ich möchte auf jeden Fall das Geld nicht haben, weil ich verdiene mein eigenes Geld", schießt die 44-Jährige in ihrer Story zurück und gönnt sich dabei ein Gläschen Schampus. Iris spielt daraufhin auf die angebliche Affäre zwischen Yvonne und ihrem Noch-Ehemann Peter während des Dschungelcamps 2023 an: "Wer hat damals wem die Ehe zerstört? Aber hey: Heute sage ich danke dafür, denn mein Leben ist besser als jemals zuvor und ich habe den tollsten Mann an meiner Seite... Immer diese Opferumkehr." Abschließend veröffentlicht die 57-Jährige noch ein witziges Foto, auf dem sie in einer pinken Limousine posiert. "Ein Parasit kann ohne einen Wirt nicht leben... Habe da fast schon Mitleid", schreibt sie zu dem Post. Auf wen oder was sie hier genau anspielt, lässt Iris dabei offen.

Iris machte in den vergangenen Monaten immer wieder klar, dass sie mit ihrem Noch-Ehemann abgeschlossen hat. Gegenüber Bild verriet sie, dass sie nach der Scheidung auch ihren Nachnamen "Klein" ablegen möchte und vorübergehend den Familiennamen ihres ersten Ehemannes Jürgen Katzenberger annehmen möchte. In Zukunft möchte sie jedoch denselben Nachnamen wie ihr neuer Partner Stefan Braun tragen.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein,Oktober 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2024 auf Mallorca

