Gloria Glumac verzweifelt: Scheidungstermin platzt erneut

Gloria Glumac (32) meldet sich unter Tränen in ihrer Instagram-Story. Eigentlich wäre für morgen ihr langersehnter Scheidungstermin angesetzt gewesen. Ihr Noch-Ehemann Nikola Glumac (29) wird bei diesem aber erneut nicht erscheinen. Die Reality-TV-Bekanntheit wirkt verzweifelt, als sie ihre Fans einweiht. "Ich habe mich so gefreut, dass ich morgen den Termin wahrnehmen kann, damit endlich dieses Thema durch ist. [...] Und wisst ihr, wer jetzt morgen wieder alleine da sein wird? [...] Man hat den Termin so gelegt, wie er es wollte. Es nervt so sehr", macht sie ihrem Ärger über ihren Ex Luft.

Der Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit ist anzusehen, wie sehr sie diese Situation belastet. Sie habe so sehr darauf gehofft, die Scheidung nun hinter sich zu bringen: "Ich will endlich meine Ruhe haben. Ich will endlich dieses Thema erledigt haben. Morgen könnte es endlich vorbei sein und jetzt ist er in Deutschland und kommt nicht zu dem Termin." Kurze Zeit darauf meldet sich Gloria erneut bei ihrer Community. Sie werde nun morgen alleine bei dem Gerichtstermin erscheinen. Die 32-Jährige hat sich inzwischen ein wenig gefangen und hofft wohl darauf, dass ihr vor Ort weitergeholfen werden kann: "Ich warte jetzt morgen einfach mal ab. Habe da jetzt auch schon verschiedene Sachen, die je nachdem, was dann Status quo morgen ist, in Kraft treten werden."

Eigentlich sollten die einstigen Temptation Island-Kandidaten bereits seit Januar nicht mehr miteinander verheiratet sein. Doch auch dieser Termin musste wegen Nikola verschoben werden. "Könnte im Strahl kotzen. Wollte es endlich diese Woche am Donnerstag abschließen und Frieden haben. Anscheinend bin ich so geil, dass man sich nicht scheiden lassen will und 'krank' ist oder halt die Kohle für den Flug fehlt", beschwerte sie sich auf Instagram und stellte im selben Zug auch seine neue Liebe zu Kim Virginia Hartung (29) infrage.

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

