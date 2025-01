Scheidungstermin gecancelt: Gloria Glumac ist stinksauer

Eigentlich stand bei Gloria (32) und Nikola Glumac (29) diese Woche endlich die offizielle Scheidung an – doch der Termin musste verschoben werden. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story wettert, sei ihr Ex angeblich krank. "Könnte im Strahl kotzen. Wollte es endlich diese Woche am Donnerstag abschließen und Frieden haben. Anscheinend bin ich so geil, dass man sich nicht scheiden lassen will und 'krank' ist oder halt die Kohle für den Flug fehlt", beschwert sich Gloria. Es könne aber auch sein, dass er den Termin hinauszögern will, vermutet sie: "Weil er dann die komische andere heiraten müsste." Gloria kauft es Nikola partout nicht ab, dass er wirklich aus Krankheitsgründen nicht von seiner neuen Heimat Dubai nach Deutschland fliegen kann – schließlich lache er in seiner Story, berichte von Ausflügen nach Abu Dhabi und Ähnliches.

In ihrer Story witzelt die 32-Jährige, dass ihr Verflossener "Strandfieber" habe: "Therapie: Cocktails in Dubai." Darüber hinaus scheint sie Nikola und seiner neuen Freundin Kim Virginia (29) ihr neues Liebesglück nicht richtig zu glauben. Sie zweifelt an der Echtheit des vermeintlichen Antrags, den der 29-Jährige seiner Kim vor einigen Wochen vor einem Hubschrauberflug machte – die zwei äußerten sich nie wieder richtig dazu und bestätigten nicht, dass es sich dabei tatsächlich um eine Verlobung gehandelt habe. Auch über die Schwangerschaftsgerüchte sprachen die zwei erst sehr viel – und dann nie wieder.

Auch wenn Gloria sich über Nikolas krankheitsbedingte Absage ärgert – in den vergangenen Wochen schien seine Gesundheit ihm tatsächlich Probleme zu machen. Vor wenigen Tagen berichtete Kim davon, dass sie wegen des gebürtigen Serben den Notarzt rufen musste, da er immer wieder Herzrasen und Atemnot gehabt habe. Zunächst stand der Verdacht eines Herzinfarktes im Raum. Nikola gab wenig später aber Entwarnung. "Es ist nach einem langen Ärztemarathon zum Glück nichts Organisches festgestellt worden. Wir haben allerdings herausgefunden, dass ich eine starke Panikattacke hatte", erklärte er seinen Fans im Netz.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Realitystars

