Khloé Kardashian verrät ihre Vorlieben im Schlafzimmer

Khloé Kardashian (40) hat kürzlich in einer Folge der Serie Keeping Up with the Kardashians einige ihrer Bettgeheimnisse preisgegeben. Während eines Geburtstagsausflugs mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (42) zur San Ysidro Ranch in Santa Barbara kam das Thema nach ein paar Gläsern Wein auf den Tisch. Khloé scherzte zunächst, sie möge "ein bisschen Aggression", und sagte schließlich: "Würg mich, spuck auf mich – was auch immer nötig ist." Obwohl sie hinzufügte, sie mache nur Spaß, stellte Malika lachend klar: "Du scherzt nicht."

Abgesehen von den intimen Geständnissen sprach Khloé auch über ihren aktuellen Beziehungsstatus. Während Malika sie dazu drängte, öfter aus dem Haus zu gehen, um jemanden kennenzulernen, betonte Khloé, dass sie derzeit glücklich sei, aber nicht vorhabe, Dating-Apps wie Hinge oder Raya auszuprobieren. "Der Mann, den ich will, ist nicht auf den Apps unterwegs, und ich will auch nicht dort sein", erklärte sie. Dennoch gab sie zu, dass sie die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgegeben habe. "Mein nächstes Kapitel ist es, einen Partner für immer zu finden", sagte sie und fügte hinzu, dass sie bereit sei, alles abzulegen, was ihr nicht mehr diene.

Khloé, die Mutter von zwei Kindern ist, hat sich in den letzten Jahren stärker auf sich selbst fokussiert. Nach mehreren turbulenten Beziehungen betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr persönliches Wachstum ist. Ihre enge Verbindung zu ihrer Familie und Freundinnen wie Malika hilft ihr dabei, das Leben mit Humor zu nehmen und schwierige Phasen zu überstehen. In Interviews schwärmte sie zudem oft von ihrer Rolle als Mutter, die ihr enormen Halt gibt. Trotz allem scheint die Unternehmerin entschlossen zu sein, in ihrem Tempo den richtigen Weg zu finden – ob in Sachen Liebe oder bei persönlichen Entscheidungen.

Instagram / khloekardashian Malika Haqq und Khloé Kardashian

Getty Images Khloe Kardashian, TV-Star

