Nach Krebsdiagnose: Katie Thurston lässt Eizellen einfrieren

Katie Thurston, bekannt aus der US-Datingshow The Bachelorette, steht gerade vor einer großen persönlichen Herausforderung. Vor wenigen Wochen wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, wie sie auf Instagram mitteilte. Doch die 34-Jährige lässt den Mut nicht sinken. Aktuell konzentriert sie sich darauf, ihre Fruchtbarkeit zu sichern, bevor die Krebsbehandlung beginnt. In New York durchläuft sie derzeit eine intensive Phase des Eizellen-Einfrierens, die mehrere tägliche Injektionen und regelmäßige Kontrolltermine im Krankenhaus umfasst. Bilder der Medikamente teilt sie dazu in ihrer Story auf der Plattform. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Verlobten, dem Comedian Jeff Arcuri, der sie liebevoll begleitet.

Seit ihrer Diagnose im Februar berichtet Katie offen von ihren Erfahrungen. In einem eigenen Kanal, den sie "Boobie Broadcast" nennt, schildert sie die Strapazen ihres Alltags. Dreimal täglich Medikamente, regelmäßige Spritzen und alle zwei Tage Klinikbesuche bestimmen aktuell ihr Leben. "Meine Gefühle spielen verrückt, und mein Schlaf ist unruhig", beschrieb sie die derzeitige Belastung. Dennoch gibt sie sich kämpferisch und ist dankbar dafür, überhaupt diese Möglichkeit zu haben. Besonders emotional wurde Katie, als sie ihren Verlobten Jeff erwähnte. Er sei der Grund, warum sie ihren Wunsch nach einer Familie überdacht habe: "Eines Tages denkst du, du willst keine Kinder, und dann triffst du den Mann deiner Träume."

Katie war schon einmal in schwierigen Situationen eine Kämpferin. Bekannt wurde sie 2021 als Teilnehmerin bei The Bachelor, später machte sie als Bachelorette Schlagzeilen. Ihre offene und humorvolle Art brachte ihr eine treue Fangemeinde ein, bevor sie nach ihrer Zeit im Reality-TV eine Karriere als Komikerin einschlug. Mit ihrem Verlobten Jeff, einem ebenfalls erfolgreichen Comedian, plant sie eigentlich ein gemeinsames Leben in New York. Neben der Unterstützung durch ihre Fans findet sie in ihm auch privat großen Halt in dieser schweren Zeit.

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

Getty Images Katie Thurston, 2023

