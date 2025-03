Prinzessin Kate feiert große Rückkehr zum Commonwealth Day

Nachdem die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr ohne sie stattgefunden hatten, wird Prinzessin Kate (43) am Montag wieder an den traditionellen Veranstaltungen zum Commonwealth Day teilnehmen. Zusammen mit König Charles III. (76), Königin Camilla (77) und ihrem Ehemann Prinz William (42) besuchte die Prinzessin von Wales bereits den feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey. Auch Prinzessin Anne (74) soll zwischen den hochrangigen Royals gewesen sein, die an diesem besonderen Tag die Einheit und Zusammenarbeit der 56 Mitgliedstaaten des Commonwealths würdigten, berichtet The Sun. Kate konnte aufgrund ihrer Krebsbehandlung im Vorjahr nicht an der Zeremonie teilnehmen – nun befindet sie sich nach eigenen Angaben in Remission und freut sich auf die Zukunft.

Charles nutzte die Möglichkeit, um sich in einer nachdenklichen Botschaft an die Mitgliedsländer des Commonwealth zu wenden. Im Gottesdienst betonte er die Bedeutung von Zusammenarbeit und Einheit, vor allem in turbulenten Phasen. "In unsicheren Zeiten wie diesen ist es leicht, Unterschiede als Probleme anzusehen, doch sie sind eine Quelle der Stärke", so das Statement des Monarchen. Während der Zeremonie wurde auch auf die beeindruckende Geschichte des Commonwealth verwiesen, das heute mehr als 2,7 Milliarden Menschen umfasst und eine vielfältige Gemeinschaft aus jüngeren und älteren Nationen darstellt.

Kate zeigte sich nach den schwierigen Monaten ihrer Krankheit wieder voller Tatendrang. Bereits im Januar, bei einem Besuch in dem Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, sprach sie über ihren Optimismus und ihre Pläne für das kommende Jahr. Mit ihrem Mann Prinz William und den gemeinsamen drei Kindern war die zweite Hälfte des Jahres 2024 durch viele Familienaktivitäten geprägt, die sie bewusst genossen habe. Ihre Rückkehr zu den royalen Verpflichtungen stellt einen wichtigen Schritt für die Prinzessin dar, und die Veranstaltung in der Westminster Abbey war für viele ein ermutigendes Zeichen ihrer Genesung.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Herzogin Kate im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Anzeige Anzeige