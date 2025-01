Süßes Video: Christina Dimitriou verrät das Babygeschlecht

Christina Dimitriou (33) erwartet erstmals Nachwuchs. Nun verrät die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit ihren Fans, welches Geschlecht ihr Wonneproppen hat. Auf Instagram teilt die Medienpersönlichkeit ein kurzes Video von ihrer Gender-Reveal-Party. Unter einem Bogen aus hellen Luftballons steht Christina mit einem schwarzen Ballon, den sie zerplatzen lässt. Daraufhin regnet es viele rosafarbene Konfettiherzen, die eindeutig machen: Ein Mädchen ist unterwegs! Und darüber freut sich Christina ganz besonders.

Ihren Beitrag kommentiert die werdende Mama mit den herzlichen Worten: "Ich bin so happy, dass ich das mit euch teilen kann. Ich freue mich so sehr auf die Zeit. Es ist jetzt schon unbeschreiblich. Es wird ein Mädchen!" Über die zuckersüße Neuigkeit freuen sich in der Kommentarspalte nicht nur zahlreiche Fans – auch einige Promis stimmen in Christinas Jubel mit ein. "Oh, wie wundervoll", schreibt beispielsweise Pia Tillmann (39). Außerdem lassen Nathalie Gaus, Lars Steinhöfel (38), Kevin Yanik (26), Tara Tabitha (31) und viele weitere liebevolle Worte da.

Dass Christina bald Mama wird, plauderte sie während einer Rede bei den Reality Awards im vergangenen Jahr aus. Bei der Preisverleihung sollte die TV-Bekanntheit "Die Trennung des Jahres" verkünden und entschloss sich kurzerhand, auch ihre Babynews zu droppen. Wer der Vater ihres Kindes ist, behält die 33-Jährige jedoch bisher geheim.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann / RTL+ Christina Dimitriou, Dezember 2024

Anzeige Anzeige