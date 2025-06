Total verliebt: Lola Weippert teilt Urlaubsfoto aus Thailand

Lola Weippert (29) lässt ihre Fans erneut an ihrem Liebesglück teilhaben und gewährt auf Instagram intime Einblicke in ihren aktuellen Thailand-Urlaub. Ein Schnappschuss, der die Moderatorin im Pool zeigt, sorgt dabei für besonderes Aufsehen: Zu sehen ist sie, wie sie den Fuß ihres neuen Freundes liebevoll in der Hand hält und dabei verliebt lächelt. Zu dem Bild schrieb Lola: "Mein Urlaub in einem Bild" und ergänzte dies mit einem Herz-Emoji.

Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten – viele feiern den romantischen Post der 29-Jährigen. Ein bewundernder Kommentar sticht dabei heraus: "Das muss Mann auch erst schaffen, dass Frau so verliebt schaut, indem sie seinen Fuß festhält!" Wer der neue Partner an Lolas Seite ist, bleibt jedoch unklar: Seine Identität hat sie bislang nicht enthüllt. Doch das scheint der Freude ihrer Community keinen Abbruch zu tun – im Gegenteil, sie überschütten die glückliche Moderatorin weiterhin mit Glückwünschen.

Anfang Mai hatte Lola öffentlich gemacht, dass sie in einer neuen Beziehung ist – und schwärmte dabei von dem Zusammenhalt und der Harmonie, die sie in ihrer Partnerschaft erlebt. Für die Influencerin ist es offenbar etwas ganz Besonderes, ihre Liebe auf diese Weise mit ihren Fans zu teilen. "Ich habe, glaube ich, den gesündesten Mann an meiner Seite, den ich mir hier nur wünschen könnte. Und der unterstützt mich, wo es nur geht – der ist unfassbar toll", schwärmte sie auf Instagram.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

