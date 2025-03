Auffälliges Foto: Ist Lola Weippert etwa frisch verliebt?

Seit geraumer Zeit geht Lola Weippert (28) als Single durchs Leben – doch das könnte sich jetzt geändert haben. Mit einem neuen Foto auf Instagram lässt die Temptation Island-Moderatorin die Gerüchteküche jetzt ordentlich brodeln. Der Schnappschuss zeigt die Beauty mit einem breiten, verlegenen Grinsen im Gesicht, während eine Hand über ihren Kopf streichelt – etwa die ihres Liebsten? Den Post kommentiert sie mit: "Mich hat's erwischt." Entweder ist das ein Liebes-Outing oder die Moderatorin ist doch einfach nur erkältet.

Ein Blick in die Kommentarspalte verrät: Ihre Community tippt auf Ersteres. Viele ihrer Follower hinterlassen Lola rote Herz-Emojis unter dem Foto, andere gehen fest von einer neuen Liebe in ihrem Leben aus, zu der sie ihr herzlich gratulieren. "Genieße die Schmetterlinge, liebe Lola", "Oh, wie süß. Ich freue mich so für euch" und "Wie schön Liebe an dir aussieht", lauten nur einige der herzerwärmenden User-Kommentare unter dem Post.

Falls Lola wirklich in einer Beziehung sein sollte, ist diese wohl ziemlich frisch. Vor wenigen Wochen machte sie auf Instagram nämlich noch mehr als deutlich, wie glücklich sie als Single ist. "Meine besten Freundinnen sind mein Leben. Die bringen mir so viel Romantik. Ja, sie haben vielleicht untenrum nicht das, was ich vielleicht bräuchte, aber meine besten Freundinnen erfüllen mich so sehr, erheitern mich, machen mich glücklich", schwärmte sie von ihrem engsten Kreis und fügte schnippisch hinzu: "Welcher Mann soll da rankommen? Niemand vielleicht."

