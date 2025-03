Doch nicht dement? Wendy Williams besteht Testverfahren

Wendy Williams (60) hat bei einem psychiatrischen Test eine perfekte Punktzahl erreicht. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin wurde am Montag im Lenox Hill Hospital in New York untersucht, nachdem sie aus ihrem betreuten Wohnheim in eine Klinik gebracht worden war. Ein Psychiater führte einen sogenannten "Capacity Test" durch – bestehend aus zehn Fragen, die ihre geistige Klarheit und Entscheidungsfähigkeit bewerten sollten. Laut Berichten von TMZ beantwortete Wendy alle Fragen korrekt und erzielte damit 10 von 10 Punkten. Die Ergebnisse dieses Tests könnten eine bedeutende Rolle in ihrem laufenden Kampf spielen, ihre gerichtliche Vormundschaft aufzuheben.

Die Vormundschaft wurde im Jahr 2022 eingerichtet, nachdem die Bank Wells Fargo verdächtige Abhebungen von Wendys Konto gemeldet hatte. Seitdem stehen ihre Finanzen und medizinische Versorgung unter der Aufsicht von Sabrina Morrissey, was Wendy zunehmend infrage stellt. In letzter Zeit hat sie wiederholt betont, keine Gedächtnisprobleme zu haben, und ein ärztliches Gutachten verlangt, um die Diagnose "Frontotemporale Demenz" zu widerlegen. In einer kürzlich eingereichten eidesstattlichen Versicherung erklärte sie außerdem, ihre mentale und körperliche Verfassung habe sich verbessert und forderte eine erneute Evaluierung.

Wendy prägte als ehemalige Moderatorin der "Wendy Williams Show" mit ihrer direkten Art und ihrem scharfen Witz das Tagesfernsehen. Doch seit ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit im Jahr 2021 kämpft sie nicht nur mit gesundheitlichen, sondern auch mit familiären Herausforderungen. In einem kürzlich geführten Interview äußerte sich Wendy emotional über die Beziehung zu ihrem Sohn Kevin (24), dem sie vorwirft, sich unangemessen Zugang zu ihrem Vermögen verschafft zu haben.

Getty Images Wendy Williams im Juli 2019

Instagram / ron.insight305 Wendy Williams und ihr Sohn Kevin im Februar 2025