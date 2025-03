Herzogin Meghan teilt sich dieses Hobby mit Kate und Camilla

Herzogin Meghan (43) hat nun in ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" ein unerwartetes Hobby offenbart, das sie mit Prinzessin Kate (43) und Königin Camilla (77) teilt: das Imkern. In einer Szene der Serie sieht man die Herzogin, wie sie Honig aus einem Bienenstock entnimmt. "Es ist auch wie eine kleine Erinnerung daran, etwas zu tun, das einem ein bisschen Angst macht", erklärt die Herzogin in der Episode und beschreibt zugleich das Gefühl der Ruhe, das sie dabei empfindet. Obwohl Meghan in Kalifornien lebt, teilt sie diese ungewöhnliche Leidenschaft mit ihrer Schwiegermutter und Schwägerin, die ebenfalls begeisterte Imkerinnen sind.

Kate betreibt laut Instyle UK auf ihrem Anwesen Anmer Hall in Norfolk eine eigene Imkerei. Bereits im Jahr 2021 brachte sie Honig aus ihren Bienenstöcken zu Schulkindern ins Natural History Museum, um auf das "Urban Nature Project" aufmerksam zu machen. Camilla pflegt ebenfalls eine Leidenschaft für die Insekten und beherbergt ihre Bienen auf ihrem Landgut Ray Mill House. Den Honig lässt sie im renommierten britischen Kaufhaus Fortnum & Mason verkaufen – der Erlös fließt dabei vollständig in wohltätige Projekte. Dass Meghan ebenfalls Hobby-Imkerin ist, gewährt einen neuen Einblick in ihre Beziehung zu Schwiegermutter und Schwägerin.

Während Kate und Camilla ihre traditionellen royalen Pflichten wahrnehmen, widmet sich Meghan in ihrer Heimat Kalifornien kreativen und naturnahen Beschäftigungen. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 lebt sie mit Prinz Harry (40) und ihren zwei Kindern in Montecito. Ihre Serie With Love, Meghan gewährt Einblicke in ihr Leben abseits des royalen Protokolls. Neben der Bienenzucht zeigt sie sich beim Gärtnern, Kochen und Basteln mit prominenten Freunden wie Mindy Kaling (45) und Tracy Robbins. "Es ist schön, so verbunden zu sein", schildert Meghan ihre Beziehung zur Natur, die sie offenbar mit ihrer royalen Familie teilt.

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

