Leighton Meester unterstützt Adam bei "Nobody Wants This"

Leighton Meester (38) wird in der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Nobody Wants This" an der Seite ihres Mannes Adam Brody (45) zu sehen sein. Laut einer Ankündigung des Streamingdienstes auf X übernimmt die frühere Gossip Girl-Darstellerin die Rolle der Abby, einer ehemaligen Erzfeindin aus der Schulzeit von Protagonistin Joanne, gespielt von Kristen Bell (44). Kristen spielt in "Nobody Wants This" eine exzentrische Podcasterin, die sich in einen Rabbiner, dargestellt von Adam, verliebt. Gegenüber E! News erklärte Adam, dass er und seine Frau "immer gerne zusammenarbeiten, wenn sich die Gelegenheit ergibt".

Für Leighton und Adam ist es nicht das erste Mal, dass sie gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Paar, das seit 2014 verheiratet ist und zwei Kinder hat, hatte zuvor bereits in Filmen wie "The Oranges" und Serien wie "Single Parents" miteinander zusammen vor der Kamera gestanden. Über ihre neue Rolle in der romantischen Komödie äußerte sich Leighton euphorisch: "Ich bin ein großer Fan der Show und finde es toll, dass Adam und Kristen hier diese unperfekten Charaktere spielen, die sich trotz ihrer Macken finden", sagte sie gegenüber TVLine.

Leighton und Adam lernten sich 2011 am Set von "The Oranges" kennen. Erste Schritte in Richtung Beziehung hätten allerdings ein wenig gedauert, wie Adam 2023 im Podcast Popcrushed verriet: "Leighton war anfangs sehr schwierig zu durchschauen und zurückhaltend." Die Chemie zwischen ihnen stimmte aber dann doch, und nur ein Jahr nach Beginn ihrer Beziehung gaben die beiden sich das Ja-Wort. Heute verbindet sie nicht nur ihr Privatleben, sondern auch eine kreative Partnerschaft, die immer wieder spannende Projekte hervorbringt. Mit ihren Kindern genießen sie ein ruhiges Familienleben, das sie erfolgreich mit ihrer Arbeit in Hollywood in Einklang bringen.

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester im August 2019

