Darum leben Adam Brody und Leighton Meester so privat

Adam Brody (44) verrät, warum er sein Eheleben mit Leighton Meester (38) so privat hält. Schon seit mehr als zehn Jahren sind der The O.C.-Star und die Gossip Girl-Schauspielerin zusammen, abgesehen von ihren Film- und Fernsehkarrieren führen sie jedoch ein eher ruhiges Leben. Gegenüber GQ erklärt Adam, wieso: "Leighton ist von Natur aus viel privater als ich. Wir sind Stubenhocker." Er und seine Frau suchen laut ihm keine Aufmerksamkeit durch ihre Bekanntheit.

Ihre Kinder halten die beiden Stars auch größtenteils aus der Öffentlichkeit. Das Paar hat eine neunjährige Tochter namens Arlo und einen vierjährigen Sohn, von dem weder Fotos noch der Name veröffentlicht wurden. In dem Podcast "Podcrushed" erzählte Adam, wie schwer es sein kann, Kinder, Arbeit und Beziehung miteinander zu vereinen: "Wenn man verheiratet ist und diese Verpflichtung eingeht, und wenn man Kinder hat, ist man Partner bei dem wichtigsten Projekt seines Lebens. Es wird von beiden Seiten viel Arbeit verlangt." Trotzdem soll die Ehe zu Leighton einfach sein: "Es gibt das Klischee, dass die Ehe schwer ist. Das glaube ich nicht. Sie sollte das nicht sein."

Das erste Mal über den Weg liefen sich die beiden Schauspieler beim Mittagessen in West Hollywood im Jahr 2006. In dem Podcast erinnerte sich Adam an diesen Tag zurück: "Ich war sofort vernarrt in sie und das auch für eine Weile. Wir haben uns erst Jahre später richtig kennengelernt." Nachdem sie 2013 angefangen hatten, sich zu daten, ging es dann ganz schnell – schon ein Jahr später heiratete das Paar und scheint seitdem glücklich.

Leighton Meester und Adam Brody in New York

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody, Schauspieler

