Für diese GNTM-Kandidaten ist der Modeltraum schon vorbei

Kaum hat die Reise begonnen, heißt es für einige Kandidaten bei Germany's Next Topmodel schon wieder Koffer packen. In dieser Woche stand ein emotionales Fotoshooting und der Dreh der Werbekampagne für die neue Staffel an – doch nicht jedes Nachwuchsmodel konnte überzeugen. J.J. hatte bei dem Shoot Schwierigkeiten mit seiner Mimik, daher gibt es von Jurorin Heidi Klum (51) leider kein Foto. "Am Ende ist es ein Spiel, es kann eben nur einer gewinnen", gibt er zu bedenken. Auch für Enes und Konstantin ist der Traum vom Titel ausgeträumt. Beiden wurde ihr Tempo auf dem Laufsteg zum Verhängnis.

Die Fans im Netz sind mit Heidis Entscheidung weitestgehend zufrieden. Eins fällt den Zuschauern aber besonders auf – die weiblichen Models scheinen es in der vergangenen Folge schwerer gehabt zu haben. "Finde es irgendwie unfair, dass den Mädels seit Folge zwei schwierigere Dinge abverlangt werden und die Jungs selbst bei Fehlern von Heidi angehimmelt werden", kommentiert ein Nutzer auf X. Ein anderer schreibt: "Ich packe es nicht, dass die es auf dem Laufsteg so viel einfacher haben als die Mädels und sie es trotzdem alle verkacken." Zudem mussten bei den Frauen fünf Models ihre Siebensachen packen, bei den Männern nur drei.

Für einen wurde es in dieser Woche besonders knapp: das Gruppen-Nesthäkchen Moritz. Nachdem er sich im Shootout beweisen und einen Platz in der begehrten Videokampagne landen konnte, lief es für den jüngsten der Kandidaten weniger gut. Fotograf John Rankin (58) war von Moritz' Posen wenig begeistert und warf ihn kurzerhand raus. "Ja, es war schlecht, aber ist doch okay. Ist doch jetzt nicht das Ende der Welt", erklärte er betont cool, während er von der Ersatzbank aus zusah. Für das Ticket in die nächste Runde reichte es am Ende dann aber doch.

Michael de Boer / ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidat J.J.

Michael de Boer / ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Enes

Michael de Boer / ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Konstantin