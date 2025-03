Scheidung von Gloria und Nikola Glumac ist endlich durch

Das gemeinsame Kapitel von Gloria (32) und Nikola Glumac (29) ist wohl endlich abgeschlossen. Nach mehreren Anläufen stand am heutigen Dienstag der Scheidungstermin für die beiden Realitystars an – und offenbar waren dieses Mal auch tatsächlich beide Parteien anwesend, sodass die Scheidung rechtskräftig wurde. Gloria markierte dieses Ereignis, welchem sie seit Monaten entgegenfieberte, in ihrer Instagram-Story schlicht und einfach mit einem grünen Haken. "Genaue Infos, wie es war und zum weiteren Ablauf, bekommt ihr die Tage", fügte sie ihrem Statement hinzu.

Die Follower der Temptation Island-Bekanntheit können sich wohl aber auf eine Menge Drama einstellen, wie sie weiter andeutet: "Selbst meine Anwältin war geschockt. Ich muss mich davon erst mal psychisch erholen." Auch auf Nikolas Social-Media-Profil lassen sich bislang keine weiteren Details über den Gerichtstermin der Streithähne finden. Der Promis unter Palmen-Kandidat erklärt in seiner Story lediglich, dass heute ein Tag sei, an dem er "richtig, richtig glücklich" ist.

Dass der Termin wirklich stattgefunden hat, wird die Fans der Reality-TV-Bekanntheiten wundern. Denn erst gestern meldete sich Gloria in ihrer Instagram-Story unter Tränen zu Wort und deutete an, dass der langersehnte Scheidungstermin erneut platzen wird: "Ich habe mich so gefreut, dass ich morgen den Termin wahrnehmen kann, damit endlich dieses Thema durch ist. [...] Und wisst ihr, wer jetzt morgen wieder alleine da sein wird? [...] Man hat den Termin so gelegt, wie er es wollte. Es nervt so sehr."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

