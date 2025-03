So hart war Olivia Culpos Weg zum ersten eigenen Kind

Olivia Culpo (32), die ehemalige Miss Universe, und ihr Ehemann Christian McCaffrey (28), Footballstar der San Francisco 49ers, erwarten nach fünf Jahren Beziehung ihr erstes gemeinsames Kind. Doch hinter dieser frohen Nachricht steckt eine lange und emotionale Reise. In der Vergangenheit sprach Olivia offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme, die durch ihre Endometriose verursacht wurden. Das Model enthüllte, dass sie bereits 2020 operiert werden musste, nachdem sie zuvor von mehreren Ärzten falsch diagnostiziert worden war. Zwei Jahre später sprach sie in ihrer Reality-Show "The Culpo Sisters" darüber, wie belastend der Gedanke war, möglicherweise keine Kinder bekommen zu können.

Die Endometriose machte Olivia immer wieder zu schaffen, da sie wusste, dass die Krankheit oft die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Die Erkrankung kann die Qualität der Eizellen, die Funktion der Eierstöcke und die Eileiter schwerwiegend beeinflussen. "Ich will Kinder haben, aber ich muss sicherstellen, dass ich es auch kann", erklärte sie damals emotional. Trotz der Sorge über die "tickende Zeit", wie sie es nannte, fand sie Unterstützung bei ihrem Mann Christian, den sie im Juni letzten Jahres heiratete. Gemeinsam wagten sie schließlich den Schritt in die Elternschaft und verkündeten die Schwangerschaft nun über soziale Medien mit emotionalen Bildern und Videos.

Olivia und Christian haben bereits so manche Hürde gemeistert und genießen seit ihrer Märchenhochzeit im vergangenen Jahr das Leben zusammen. Nach ihrer Hochzeit zogen sie in ein beeindruckendes Anwesen, das einst George Clooney gehört hatte und genug Platz für eine wachsende Familie bietet. Olivia, die sich als Model und Influencerin einen Namen gemacht hat, nutzt soziale Medien regelmäßig, um ihre Fans an ihrem Privatleben teilhaben zu lassen. Mit ihrer Offenheit über ihre gesundheitlichen Herausforderungen gibt sie vielen Frauen mit ähnlichen Problemen Hoffnung und zeigt, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben. Ihren aktuellen Lebensabschnitt betitelte sie passend als "nächstes Kapitel, Mutterschaft".

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Januar 2024

