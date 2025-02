Familienzuwachs: Taylor Swift und Travis haben neuen Welpen

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre kleine Familie erweitert: Neben Taylors drei Katzen – Meredith, Olivia und Benjamin Button – darf sich das Paar nun wohl über einen niedlichen Welpen freuen. Das enthüllte Travis' älterer Bruder Jason Kelce (37) während eines Auftritts im "Fitz & Whit"-Podcast. Der frischgebackene Hundebesitzer Travis musste jedoch schnell feststellen, dass junge Hunde manchmal ihrem Ruf als kleine Chaoten alle Ehre machen. Jason teilte in dem Podcast nämlich auch die Anekdote, wie der Welpe bereits Travis' luxuriöses neues grünes Samtsofa ruiniert hat.

In dem Gespräch erinnerte sich Jason daran, wie er den Hundeschaden entdeckte, als er wieder einmal bei seinem Bruder zu Besuch war. "Ich habe gemerkt, dass eines der Sofas verschoben war und gefragt, warum", erzählte er lachend. Als Travis schließlich die Couch zurückschob, kam ein großes Loch zum Vorschein – verursacht vom neuen Familienmitglied. Die zerkauten Möbelstücke scheinen Travis jedoch nicht davon abzuhalten, seine Freude über den Welpen zu genießen. Ob der Hund mit Taylors Katzen eine friedliche Koexistenz führt, hat Jason in dem Podcast nicht verraten.

Die Beziehung von Taylor und Travis hat sich in den letzten Monaten intensiviert. Freunde wie Ex-NFL-Star Adam "Pacman" Jones spekulieren inzwischen, dass bald Hochzeitsglocken läuten könnten. Er, ein langjähriger Vertrauter von Travis, sagte gegenüber US Mirror: "Ich sehe Liebe zwischen den beiden. Wenn Travis sagt, dass er mit jemandem zusammen ist, dann meint er das auch ernst." Ob der neue Hund auch eine erste gemeinsame Anschaffung in Richtung einer größeren Zukunft ist? Fakt ist: Das Paar hat vor allem tierisch viel Liebe für ihre "kleine Familie".

Getty Images Jason Kelce, Footballer

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

