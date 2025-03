Update: Georgina Stumpf wohnt nach wie vor bei Sidos Ex-Frau

Nach der Trennung von Rapper Sido (44) zog Georgina Stumpf gemeinsam mit ihrer neugeborenen Tochter zu dessen Ex-Frau Charlotte Würdig (46). Auf Instagram gibt die Twitch-Streamerin jetzt ein Update zu ihrer Wohnungssituation und verrät, dass sie weiterhin bei der Moderatorin wohnt. Aktuell befindet sie sich jedoch in Hamburg, um Familie und Freunde zu besuchen, da in dem Haus gerade ein neuer Boden verlegt wird. "Das bietet sich jetzt einfach nicht so an, mit Baby und Baustelle", erklärt Georgina.

Bis auf die aktuellen Bauarbeiten funktioniert das Zusammenleben von Charlotte und Georgina problemlos. Im Interview mit RTL schwärmte die frischgebackene Mutter Ende Januar von der WG. "Wir verstehen uns wirklich blendend", betonte Georgina und ergänzte: "Am Ende des Tages halten die Frauen dann immer doch zusammen."

Nicht bei allen kommt das Zusammenleben der beiden Frauen gut an. Doreen Steinert (38), die ebenfalls eine Ex-Freundin von Sido ist, zeigte Mitgefühl mit dem Musiker und erklärte gegenüber dem Sender: "Wenn ich mir vorstelle, dass mein Ex sich mit meinem anderen Ex zusammentut und die jetzt den ganzen Tag zusammen chillen. Also, mir wäre das ein bisschen zu viel."

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Anzeige Anzeige

Sat.1/Willi Weber Doreen Steinert bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige