Nach fünf Jahren Ehe: Chloe Madeley und James sind getrennt!

Alles aus und vorbei! Chloe Madeley (36) und ihr Mann James Haskell (38) gaben sich 2018 das Jawort. Seit vergangenem Jahr sind die britische Dschungelcamp-Teilnehmerin und der Ex-Rugbyspieler Eltern eines kleinen Mädchens. Doch seit einigen Wochen wurde gemunkelt, dass es bei den beiden kriselt: Die Fitness-Influencerin wurde nämlich ohne ihren Ehering gesichtet. Jetzt bestätigen sich die Vermutungen: Chloe und James sind tatsächlich nicht mehr zusammen!

"James und ich haben einvernehmlich beschlossen, uns Ende September 2023 zu trennen", erklärt die 36-Jährige gegenüber The Sun. Ein offizielles Statement sei eigentlich nicht geplant gewesen, doch da so viel spekuliert wurde, seien die beiden dazu gezwungen gewesen. Mehr Details wollen Chloe und James nicht zu ihrem Ehe-Aus preisgeben. Was die beiden aber betonen: "Unser einziger Fokus liegt jetzt auf unserer wunderschönen Tochter. Wir werden sie weiterhin mit nichts als Liebe zusammen großziehen."

Ein Insider erklärte gegenüber dem Medium, dass es zwischen den beiden schon länger nicht mehr so gut liefe. Die zwei hätten zwar um ihre Ehe gekämpft, doch seien gescheitert. Chloe und James seien deshalb auch im Guten auseinandergegangen. "Die Dinge sind völlig zivilisiert zwischen ihnen, und sie werden Freunde bleiben. Bodhi hat für sie oberste Priorität", schilderte der Informant.

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Instagram / madeleychloe James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter, 2022

