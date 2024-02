80. Geburtstag: Die Kardashians gedenken Vater Roberts (†59)

Die Kardashians zeigen sich emotional! Gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Robert Kardashian Sr. (✝59) gründete Kris Jenner (68) die wohl bekannteste Reality-TV-Familie Hollywoods. Zu ihrer Mutter Kris pflegen Kourtney (44), Kim (43), Khloé (39) und Robert (36) engen Kontakt. Von ihrem Vater mussten sie bedauerlicherweise im Jahr 2003 Abschied nehmen. Denn vor über 20 Jahren verlor der Staranwalt den Kampf gegen Speiseröhrenkrebs. Anlässlich seines Geburtstags erinnern die Kardashian-Geschwister nun an ihren verstorbenen Vater Robert!

Am 22. Februar dieses Jahres hätte Robert seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seine Kinder nehmen diesen Tag als Anlass, seiner zu gedenken. Auf Instagram finden die vier Geschwister emotionale Worte. "Ich vermisse dich jeden Tag", schreibt beispielsweise sein Sohn Rob. "Ich werde mich immer an unsere gemeinsamen Momente erinnern und diese nie als selbstverständlich ansehen", gedenkt ihm Kim in einem Beitrag. Auch Khloé widmet dem Juristen einen Post: "Ich würde alles dafür geben, noch einmal für dich 'Happy Birthday' zu singen."

Nicht nur anlässlich seines Geburtstags zollen die Kardashians ihrem geliebten Vater Tribut. Auch an seinem Todestag schwelgen die Geschwister immer wieder in Erinnerung. Im vergangenen Jahr teilte Roberts älteste Tochter Kourtney ein gemeinsames Foto in ihrer Instagram-Story. Zu der Aufnahme schrieb sie: "Ich vermisse dich, Daddy. Heute sind es 20 Jahre, die ich dich nicht gesehen habe!"

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Robert Kardashian Sr.

