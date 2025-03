Gisele Bündchen und Joaquim turteln auf Jacht in Miami

Gisele Bündchen (44) und ihr Partner Joaquim Valente (35) dürften aktuell kaum glücklicher sein: Erst vor rund einem Monat erblickte der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares das Licht der Welt. Nun scheinen sich das Supermodel und der Sportler aber erst mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Wie auf Schnappschüssen, die unter anderem Page Six vorliegen, zu sehen ist, verbringen die zwei einige sonnige Stunden auf einer Jacht in Miami. Neben Worten tauschen die frischgebackenen Eltern auch das ein oder andere zärtliche Küsschen aus.

Allem Anschein nach zählen Ausflüge auf dem Boot zu einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen – kein Wunder bei den hohen Temperaturen in der Küstenstadt Floridas. Schon am vergangenen Sonntag wurden Gisele und Joaquim bei einem Ausflug auf dem Wasser gesichtet – das war zudem das erste Mal, dass die Dreifachmama nach der Geburt gesehen wurde. Mit an Bord war auch Tochter Vivian, die Tochter der Brasilianerin und Ex-Mann Tom Brady (47). Ihr älterer Bruder Benjamin scheint nicht auf der Jacht gewesen zu sein. Ob der neugeborene Nachwuchs bei den Ausflügen dabei war, wird wohl auch nur die Familie wissen.

Um den 5. Februar herum soll Giseles drittes Baby laut TMZ das Licht der Welt erblickt haben. Insiderberichten zufolge soll es sich um einen Sohn handeln, dessen zweiter Vorname River laute – eine Anspielung auf Giseles Liebe zur Natur. Die 44-Jährige schwebe nun erneut im absoluten Babyglück und sei zudem unfassbar stolz auf Joaquim, der in seiner neuen Rolle voll und ganz aufgehe. "Gisele vergöttert Joaquim und merkt schon jetzt, dass er die Vaterrolle wie ein Naturtalent annimmt", erklärte eine Quelle Life & Style.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

