Giovanni Zarrella verheimlichte das Bro'Sis-Aus vor Jana Ina

Giovanni Zarrella (46) hat seiner Ehefrau Jana Ina Zarrella (48) während einer schwierigen Phase in seinem Leben eine kurze Zeit lang etwas vorgespielt. Im Podcast "Hotel Matze" offenbart der Moderator und Musiker, dass er nach dem Ende der Castingband Bro'Sis im Jahr 2006 in ein berufliches und emotionales Loch fiel. Seine Frau Jana Ina arbeitete zu dieser Zeit als Nachrichtenmoderatorin bei "NBC GIGA". Die beiden verließen wie gewohnt jeden Tag gemeinsam das Haus, um zur Arbeit zu gehen. Giovanni sei nach einem kurzen Spaziergang aber wieder nach Hause zurückgekehrt. "Sie ist dann morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", ruft er sich in Erinnerung.

Für Giovanni sei diese Zeit schwer gewesen, weil er seiner Frau etwas vorgespielt habe. Die Wahrheit konnte er jedoch nicht lange vor Jana Ina verbergen. Irgendwann beichtete Giovanni seiner Frau unter Tränen, wie sehr ihn die berufliche Krise belastete und wie peinlich ihm die Situation war. "Es tut mir leid, Gio, aber sag mir doch sowas", habe sie daraufhin verständnisvoll geantwortet, verrät der Musiker. Trotz der schweren Zeit und der Unsicherheiten festigte sich die Beziehung der beiden. Nur zwei Jahre später wurden sie Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes, Sohn Gabriel Bruno, der heute 16 Jahre alt ist.

Giovanni und Jana Ina sind seit 2005 verheiratet und gelten als eines der Traumpaare der deutschen Promiwelt. Ihre Liebe wurde immer wieder durch starke gegenseitige Unterstützung auf die Probe gestellt, wie etwa in Giovannis schwierigster beruflicher Phase. Auch Jana Ina, die ursprünglich aus Brasilien stammt und über ihre Modelkarriere den Weg ins deutsche Fernsehen fand, hat mehrmals betont, wie wichtig für sie Familie und gegenseitiges Verständnis sind. Heute moderieren beide erfolgreich und genießen ihr Leben mit ihren zwei Kindern.

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

