Justin Bieber überrascht mit glattrasiertem Look in L.A.

Justin Bieber (31) wurde diese Woche in Los Angeles mit einem neuen Look gesichtet: Der Sänger trat glattrasiert bei einem entspannten Mittagessen mit einem Freund im Dialog Café in West Hollywood auf. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, trug der Musiker einen pinkfarbenen Hoodie, eine schwarze Jacke mit Pelzbesatz und weite Jeans. Dabei fiel er trotz seines legeren Auftretens sofort auf. Während Justin seinen Alltag in Kalifornien genoss, sorgte seine Frau Hailey Bieber (28) bei der Paris Fashion Week mit einem eleganten Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen. Die frische Veränderung seines Looks folgt auf eine Zeit, in der der Sänger immer wieder mit Spekulationen über seine Haare, seine mentale Gesundheit und seine Ehe konfrontiert wurde.

In den sozialen Medien wurde kürzlich viel darüber spekuliert, ob Justin eine Haartransplantation hatte durchführen lassen, nachdem ein plastischer Chirurg sein verändertes Haarbild analysiert hatte. Doch der Sänger bleibt unbeeindruckt, wie ein jüngst veröffentlichter Instagram-Post zeigt: "Wir haben heute nichts zu beweisen. Nur das Geschenk des Lebens anzunehmen und zu empfangen." Gleichzeitig geriet der frischgebackene Vater von Sohn Jack Blues erneut in den Fokus der Medien, nachdem Fotos von ihm mit einer vermeintlichen Bong für Aufsehen sorgten. Fans äußerten ihre Bedenken über sein Verhalten, doch ein Sprecher versicherte TMZ, dass Justin weder harte Drogen konsumiere noch gesundheitliche Probleme habe und sich derzeit in einem der besten Abschnitte seines Lebens befinde.

Justin und Hailey, die seit 2018 verheiratet sind, treten weiterhin als starke Einheit in der Öffentlichkeit auf – trotz anhaltender Gerüchte über Spannungen in ihrer Beziehung. Während Hailey beruflich viel unterwegs ist, zieht Justin es vor, Zeit mit seinem Sohn und seiner Musik zu verbringen. Ein Insider verriet, dass das Paar sich hervorragend ergänzt: "Sie ist der Antrieb in ihrer Ehe, und er unterstützt sie dabei." Trotz seiner entspannten Haltung gilt Justin als liebevoller und überaus engagierter Vater. Ihre kleine Familie scheint der Mittelpunkt ihres Lebens zu sein. Die beiden meistern ihren Weg gemeinsam und fernab der ständigen Aufmerksamkeit ihrer Kritiker.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

Anzeige Anzeige

Anzeige