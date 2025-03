Justin Bieber will Sohn Jack früh Schlittschuhlaufen lernen

Justin Bieber (31) hat am Sonntag bei dem Charity-Hockeyspiel "Skate For LA Strong" teilgenommen und dabei Einblicke in sein Leben als Vater gegeben. Laut DailyMail verriet der Sänger in einem Interview, dass er seinem sechs Monate alten Sohn Jack Blues Bieber das Eislaufen beibringen möchte. "Es ist nie zu früh", antwortete Justin auf die Frage, wann er damit anfangen wolle. Justin, der gerade im Eishockey-Fieber zu sein scheint, setzte sich bei der Charity-Veranstaltung gemeinsam mit anderen Stars wie Steve Carell (62), Ross Lynch (29), Snoop Dogg (53) und Will Ferrell (57) für den guten Zweck ein, um Spenden für die Opfer der jüngsten Waldbrände rund um Los Angeles zu sammeln.

Neben seinem sportlichen Engagement nutzte der Sänger das Event, um klarzustellen, dass es ihm gesundheitlich gut geht. In den letzten Wochen hatten Gerüchte über seinen Gesundheitszustand die Runde gemacht, nachdem Paparazzi-Bilder ihn in scheinbar müdem und ungepflegtem Zustand zeigten. Ein Sprecher des Popstars erklärte kürzlich gegenüber TMZ, dass die Berichte falsch seien und Justin derzeit in einem der besten Abschnitte seines Lebens sei. In den letzten Monaten habe er persönliche und berufliche Beziehungen beendet, die ihm nicht mehr guttaten, und konzentriere sich nun auf seine Familie, insbesondere auf seine Rolle als Vater, und auf kreative Projekte.

Hailey (28) und Justin, die seit 2018 verheiratet sind, trotzen den hartnäckigen Gerüchten um eine Ehekrise, die seit wenigen Monaten die Runde machen. Seit der Geburt ihres Sohnes im August 2024 genießen Justin und seine Frau Hailey Bieber das neue Kapitel als Eltern in vollen Zügen. Die beiden teilen zwar nur selten Bilder ihres Sohnes in sozialen Medien, machen aber deutlich, wie überglücklich sie sind. Justin, der offensichtlich leidenschaftlicher Eishockeyfan ist, hat sogar bereits ein Toronto Maple Leafs-Trikot für Jack erhalten, das von dem amerikanischen Eishockeyspieler Auston Matthews signiert wurde.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

