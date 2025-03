Marc Eggers bescherte Tanzpartnerin Renata Lusin Gänsehaut

Renata Lusin (37) und Marc Eggers (38) begeistern derzeit bei der RTL-Tanzshow Let's Dance und heimsen mit ihren Performances regelmäßig Lob von der Jury ein. Seit der letzten Liveshow am Freitag ist es auf den Kanälen der beiden allerdings still gewesen – bis jetzt. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Profitänzerin zu Wort: "Wir haben euch nicht vergessen, aber wir sind so krass am Trainieren." Marc, der ebenfalls im Video zu sehen ist, erhält von Renata ein großes Lob: "Dieser Mann ist richtig fleißig und gibt einfach alles. Ich bin sehr stolz auf dich."

Von Marcs Entwicklung zeigt sich Renata begeistert: "Ich glaube, dass du diesen Tanz von allen bisher am besten fühlst. Ich hatte sogar ein ganz bisschen Gänsehaut." Dennoch betont sie, dass bis zur Show noch viel Arbeit vor ihnen liege. Die Chemie zwischen der Tänzerin und dem Reality-TV-Star scheint zu stimmen. Bereits in den ersten Sendungen hatten die beiden durch ihre Disziplin und Harmonie überzeugen und hohe Punktzahlen ergattern können. Renata, bekannt für ihren hohen Anspruch, und Marc scheinen bereit zu sein, weiterhin hart zu arbeiten, um ihren Fans und der Jury eine herausragende Performance zu bieten. Besonders spannend bleibt, wie sich dieses Team, das bisher so viel positive Resonanz erhält, in den nächsten Wochen auf dem Parkett entwickeln wird.

Für Marc Eggers ist es nicht der erste Auftritt im Rampenlicht, jedoch gehört "Let's Dance" ohne Frage zu seinen bisher größten Herausforderungen. Bekannt wurde er durch das TV-Format "Das Supertalent", wo er seine Breakdance-Moves auspackte und das Publikum damit in seinen Bann zog. Daraufhin folgten einige Modeljobs für den gebürtigen Hamburger. Renata hingegen gehört schon seit Jahren zu den Aushängeschildern der Show. Die positive Stimmung, die sie gerne verbreitet, spiegelt sich auch in ihrer Zusammenarbeit mit Marc wider. Fans dürfen also gespannt sein, wie die beiden weiter ihre tänzerische Reise meistern.

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker, Anastasia Maruster, Marc Eggers, Kathrin Menzinger, Osan Yaran und Malika Dzumaev

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, "Let's Dance"-Tänzerin

